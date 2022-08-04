شيء من “النوستالجيا”.. بلدية السوقر تحنّ إلى زمن التلفزيون المُلوّن!

أهدت سلطات بلدية السوقر بِولاية تيارت، إلى نائب بطل العالم العدّاء جمال سجاتي جهاز تلفزيون مُلوّن، يحمل العلامة التجارية “كوندور”.

ومعلوم أن سجاتي (23 سنة) من مواليد بلدية السوقر، وحاز في الأيّام القليلة الماضية الميدالية الفضية لِسباق 800م، في بطولة العالم لِألعاب القوى بِأمريكا.

والظّاهر أن المسؤولين المحلّيين بِبلدية السوقر، ما زالوا يحنّون إلى عصر سطوة التلفزيون المُلوّن، هذه التقنية العجيبة التي شغلت النّاس أيّام زمان، مثلما هو الأمر في الفترة الرّاهنة مع الهاتف المحمول.

للذكر، أهدت سلطات بلدية الحراش الجهاز نفسه (تلفزيون مُلوّن)، لكن يحمل العلامة التجارية للشركة (المرحومة) “سونيلاك”، إلى لاعبي فريق الأصفر والأسود. لمّا أحرز عبد القادر مزياني وحكيم مدان وخالد لونيسي وحسان بن عمر ونور الدين ساجي و.. كأس الجمهورية عام 1987، بعد التغلّب في النهائي على فريق جيل السكاكين والصنابير لِبرج منايل.

ونبقى مع التلفزيون المُلوّن، فقد كان نجم الكرة البرازيلية روبيرتو كارلوس يذهب إلى المدن الكبرى، ويتأمّل واجهات المحلات التجارية للآلات الكهرومنزلية – بِانبهار – هذا الجهاز “الخرافي”، لأن والده فقير لم يستطع اقتناءه.