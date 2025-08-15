شيء من “حسابات البقّال”.. هكذا يُمكن لِرجال بوقرة التأهّل

يلفّ الغموض المجموعة الثالثة التي تضمّ المنتخب المحلي الجزائري لِكرة القدم، بِشأن التأهّل لِمحطّة ربع نهائي بطولة إفريقيا لِهذه الفئة “شان” 2025.

جاء ذلك بعد اختتام فعّاليات الجولة الرابعة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لهذه المنافسة القارية، مساء الجمعة. حيث تعادلت الجزائر (1-1) مع غينيا كوناكري، وافترقت جنوب إفريقيا والنيجر على نتيجة التعادل السلبي، نظير إعفاء أوغندا. فتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

وفي الجولة الخامسة والأخيرة المبرمجة الإثنين المقبل، يلعب رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة مع النيجر، وتُواجه أوغندا المنتخب المحلي الجنوب إفريقي، نظير إعفاء غينيا كوناكري. مع تنظيم المقابلتَين على الساعة السادسة مساءً بِالتوقيت الجزائري، وإقامة مواجهة محليي “الخضر” بِالعاصمة الكينية نيروبي.

في البداية، تأكّد إقصاء منتخبَي غينيا كوناكري والنيجر، مقابل تنافس الجزائر وأوغندا وجنوب إفريقيا على بطاقتَين مرصودتَين.

حسابات تأهّل المنتخب المحلي الجزائري لِربع النهائي، هي كالتالي:

1- فوز زملاء متوسط الميدان الجزائري زكريا دراوي على النيجر يُؤهّلهم، مهما كانت نتيجة أوغندا وجنوب إفريقيا.

2- تعادل محليي “الخضر” يُؤهّلهم، مهما كانت نتيجة أوغندا وجنوب إفريقيا.

3- خسارة المنتخب المحلي تسمح بِالتأهّل، بِشرط أن تنهزم جنوب إفريقيا + يبقى “الخضر” متفوّقين من ناحية فارق الأهداف، الذي هو الآن لِمصلحتهم (+3 مقابل +1)، أو أحسن هجوم (الجزائر بـ 5 أهداف/ جنوب إفريقيا بـ 3 أهداف)، أو مقياس الروح الرياضية (طالع أدناه).

ووجب التذكير بِمعايير التمييز بين منتخبَين يملكان نفس رصيد النقاط في فوج واحد:

1- نتيجة المباراة وجها لِوجه.

2- مقياس فارق الأهداف في دور المجموعات.

3- أحسن هجوم في دور المجموعات.

4- مقياس الروح الرياضية: ناقص نقطة للبطاقة الصفراء (إنذار)، و3 نقاط لِإنذارَين في مباراة واحدة، و4 نقاط لِبطاقة حمراء مباشرة (جَمْعُ اللاعبِ لِإنذارَين)، و5 نقاط لِبطاقة صفراء متبوعة بِأخرى حمراء. وهنا نجد الجزائر: نالت بطاقة صفراء ضد جنوب إفريقيا، وثلاثة إنذارات ضد غينيا كوناكري. أما جنوب إفريقيا: فنالت إنذارَين ضد الجزائر، وأربعة إنذارات ضد غينيا كوناكري، وأربع بطاقات صفراء أُخرى ضد النيجر.

5- في حال استمرار التعادل، تلجأ لجنة التنظيم إلى سحب القرعة.