شياخة يتألق ويحول حسرة غيابه عن المونديال إلى دافع للنجاح

حملة تبرعات جماهيرية لشرائه

واصل المهاجم الدولي الجزائري الشاب، أمين شياخة، عروضه القوية مع نادي روزنبورغ النرويجي، المعار إليه من كوبنهاغن الدنماركي، بعدما وضع بصمته على أربعة أهداف خلال أربع مواجهات أخيرة، ليتحول إلى أحد أبرز نجوم الفريق وركائزه الأساسية.

وفي تصريحات أوردها موقع “لاغازيت دو فينيك”، أكد ابن الـ20 عاماً أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح قائلاً: “كل شيء يسير بشكل جيد؛ بدأنا نحقق الانتصارات ونقدم كرة جميلة يمنحني فرصاً أكبر للتسجيل.

كنت دائماً واثقاً من قدرتي على هز الشباك”. كما تطرق شياخة إلى خيبة أمله عقب استبعاده من قائمة “الخضر” المشاركة في كأس العالم 2026، موضحاً أنه حول تلك اللحظة الصعبة إلى حافز إضافي للعمل ومضاعفة الجهود، معتبراً أن التحدي الحقيقي يكمن في الاستمرارية ومواصلة هذا النسق التصاعدي.

وفي سياق متصل، أثار التوهج اللافت للمهاجم الواعد موجة إعجاب واسعة بين أنصار روزنبورغ، حيث أطلقت الجماهير حملة تبرعات فريدة من نوعها لمساعدة إدارة ناديها على تفعيل بند شراء عقده بشكل نهائي، المقدر بـ 3 ملايين يورو قبل نهاية فترة إعارته بحلول نهاية عام 2026. وعبر شياخة عن اندهاشه الكبير من هذه الخطوة قائلاً: “ظننت الأمر مزحة في البداية عندما أخبرني المدرب، لكنني اكتشفت أنه حقيقي. لم أشاهد حملة كهذه من قبل، وهذا الدعم يمنحني دافعاً أكبر لتقديم أفضل ما لدي”.

ورغم ارتباطه العاطفي بناديه الأم كوبنهاغن الذي تدرج في فئاته السنية منذ سن الحادية عشرة، شدد شياخة على أن تركيزه الكلي ينصب حالياً على معسكره مع روزنبورغ وتقديم الإضافة المرجوة، مبرزاً أن حسم مستقبله سيتأجل إلى الوقت المناسب وفق الأطر التعاقدية المحددة.