شياخة يتوهج في النرويج ويستهدف العودة إلى كتيبة “الخضر”

يواصل المهاجم الشاب أمين شياخة توهجه اللافت مع ناديه روزنبورغ النرويجي، موجهاً رسالة قوية إلى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، عقب استبعاده من القائمة التي شاركت في كأس العالم 2026. وكان شياخة (20 عاماً) قد انتقل إلى روزنبورغ الشتاء الماضي قادماً من كوبنهاغن الدنماركي على سبيل الإعارة لعام واحد، بحثاً عن المساحة الكافية لإبراز قدراته الهجومية الواعدة.

وواصل الموهوب الجزائري عروضه القوية بتسجيله هدفاً جديداً أسهم به في فوز فريقه العريض بأربعة أهداف لصفر أمام فريدريكستاد لحساب الجولة الـ15 من الدوري النرويجي. ورفع شياخة رصيده إلى 4 أهداف في آخر 3 جولات بالدوري، و7 أهداف في 15 مباراة بجميع المسابقات، مؤكداً مروره بفترة زاهية من حيث الجاهزية والفعالية التهديفية.

وبهذا التألق، يطرق شياخة أبواب العودة لصفوف “الخضر” بقوة تحسباً لمعسكر سبتمبر المقبل، لمواجهة زامبيا وبوروندي ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وسط غموض يكتنف مستقبل الجهاز الفني واستمرار بيتكوفيتش الممتد عقده حتى 2028.

ويأتي هذا الاستفاقة التهديفية للرد الميداني بعد خروجه من الحسابات المونديالية، حيث فضّل عليه المدرب أسماء كأمين غويري ونذير بن بوعلي. وكان شياخة قد التحق بالمنتخب الجزائري في نوفمبر 2024 بعد تغيير جنسيته الرياضية من الدنماركية، وخاض حينها 3 مباريات دولية دون تسجيل، ليثبت اليوم جاهزيته الكاملة لكتابة فصل جديد مع المحاربين.