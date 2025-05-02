شياخة يضع قدما في نهائي كأس الدانمارك

وضع اللاعب الدولي الجزائري أمين شياخة وفريقه كوبنهاغن قدما، في نهائي منافسة كأس الدانمارك لِكرة القدم.

وفاز فريق كوبنهاغن بِهدف لِصفر خارج القواعد على نادي فيبورغ، في مباراة ذهاب نصف النّهائي لُعبت أطوارها مساء الخميس.

وشارك المهاجم شياخة أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 65، تاركا فريقه كوبنهاغن متقدّما في النتيجة بِهدف دون ردّ.

وتُجرى مواجهة العودة بِالملعب التابع لِنادي كوبنهاغن، مساء الخميس المقبل.

وفي منافسة كأس الدانمارك نسخة 2024-2025، لعب أمين شياخة 3 مقابلات من أصل 5 مواجهات لِفريقه كوبنهاغن، وسجّل هدفا.