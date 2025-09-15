-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

شياخة يفتتح العدّاد في البطولة الدانماركية

علي بهلولي
  • 344
  • 0
شياخة يفتتح العدّاد في البطولة الدانماركية

افتتح اللاعب الدولي الجزائري أمين شياخة مساء الإثنين، عدّاد التهديف في البطولة الدانماركية للموسم الجديد.

وتعادل نادي فيجله بِهدف لِمثله خارج القواعد مع فريق فريديريتشيا، في مباراة الجولة الثامنة.

وسجّل المهاجم شياخة هدف فريقه شياخة في الدقيقة الـ 64، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 80.

وسبق لِشياخة توقيع هدفَين بِزي نادي فيجله في الثاني من سبتمبر الحالي، لكن في منافسة كأس الدانمارك.

ورغم التعادل، بقي نادي فيجله يتذيّل لائحة ترتيب البطولة الدانماركية في المركز الـ 12 بِرصيد 5 نقاط. ويجمع نادي فريديريتشيا 11 نقطة في الرتبة السادسة.

مقالات ذات صلة
نادي بارادو يعلن رحيل المدرب دزيري

نادي بارادو يعلن رحيل المدرب دزيري

عبد اللي وبن طالب يتألقان في سماء الليغ 1

عبد اللي وبن طالب يتألقان في سماء الليغ 1

هجوم “الخضر” يتألق وإصابة غويري وايت نوري تثير الهلع

هجوم “الخضر” يتألق وإصابة غويري وايت نوري تثير الهلع

الرئيس تبون يُجدّد الثقة في صادي وزيرا للرياضة

الرئيس تبون يُجدّد الثقة في صادي وزيرا للرياضة

“باجيو العرب”.. مدرّبا يوما ما

“باجيو العرب”.. مدرّبا يوما ما

آدم وناس يرسّم التحاقه بنادي السيلية القطري

آدم وناس يرسّم التحاقه بنادي السيلية القطري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد