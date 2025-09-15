شياخة يفتتح العدّاد في البطولة الدانماركية

افتتح اللاعب الدولي الجزائري أمين شياخة مساء الإثنين، عدّاد التهديف في البطولة الدانماركية للموسم الجديد.

وتعادل نادي فيجله بِهدف لِمثله خارج القواعد مع فريق فريديريتشيا، في مباراة الجولة الثامنة.

وسجّل المهاجم شياخة هدف فريقه شياخة في الدقيقة الـ 64، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 80.

وسبق لِشياخة توقيع هدفَين بِزي نادي فيجله في الثاني من سبتمبر الحالي، لكن في منافسة كأس الدانمارك.

ورغم التعادل، بقي نادي فيجله يتذيّل لائحة ترتيب البطولة الدانماركية في المركز الـ 12 بِرصيد 5 نقاط. ويجمع نادي فريديريتشيا 11 نقطة في الرتبة السادسة.