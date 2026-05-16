شياخة يُسجّل وفريقه ينهزم

شياخة يُسجّل وفريقه ينهزم
تمكّن اللاعب الدولي الجزائري أمين شياخة من هزّ الشباك، لكن فريقه روزنبورغ النرويجي انهزم مساء السبت.

وخسر فريق روزنبورغ بنتيجة (2-3) أمام الضيف نادي أليساند، في مباراة لِحساب الجولة التاسعة من عمر البطولة النرويجية.

وسجّل المهاجم شياخة الهدف الأول لِفريقه روزنبورغ في الدقيقة الثالثة، رافعا رصيده إلى 3 أهداف بِزي نادي روزنبورغ في بطولة وكأس النرويج، علما أنه انضم إلى هذا الفريق في الثلاثين من جانفي الماضي.

وأمسى فريق روزنبورغ يشغل الرتبة الـ 14 بِرصيد 8 نقاط، ويملك نادي أليساند 6 نقاط في المركز الـ 15 وقبل الأخير.

