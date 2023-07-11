شيتة يوافق على عرض الزمالك

أكد مصدر مقرب من الدولي الجزائري، أسامة شيتة، لاعب اتحاد العاصمة، أنه وافق مبدئيًا على عرض نادي الزمالك المصري، الذي يريد خطف اللاعب، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفق للمصدر، فإن شيتة منح أولويته للانتقال إلى الزمالك، رغم تلقيه عديد العروض الفترة الماضية من فرق تنشط في الدوريات الأوروبية، آخرها نادي لوغانو السويسري، ومن المنتظر أن يوقع عقد انتقاله للزمالك خلال الأيام المقبلة.

وينتهي عقد شيتة مع اتحاد العاصمة بنهاية الموسم الجاري في الجزائر، حيث تتبقى جولتين على نهاية المسابقة المحلية، إذ يرغب صاحب 26 عامًا، خوض تجربة جديدة.