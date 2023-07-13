شيخون: شركات أمريكية ترغب بالاستثمار في قطاع الطاقات المتجدّدة بالجزائر

رئيس منتدى الأعمال الجزائري الأمريكي

تسعى الجزائر لرفع حجم مبادلاتها التجارية مع الولايات المتحدة، من خلال جذب الاستثمارات الأمريكية في قطاع الطاقة المتجددة على وجه الخصوص.

وقال رئيس منتدى الأعمال الجزائري الأمريكي إسماعيل شيخون في حوار للإذاعة الدولية، إن المبادلات التجارية بين الجزائر وواشنطن هي في حدود 5 مليار دولار.

قبل أن يضيف:”نطمح لرفع هذه المبادلات، خاصة في مجال المحروقات. من خلال جذب الاستثمارات الأمريكية في قطاع الطاقة”.

وتابع شيخون يقول:”هناك شركات أمريكية تنشط في مجال المحروقات والطاقات المتجددة واستخراج المعادن النادرة، ترغب في تجسيد استثماراتها في الجزائر”.

وقد عقد المنتدى عدّة لقاءات مع هذه الشركات، لعرض التسهيلات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد. إلى جانب لقاء مع وزير الطاقة لتحديد المجالات التي تسعى الجزائر للاستفادة فيها من الخبرة الأمريكية.

ويستعدّ المنتدى من أجل هذا الغرض، لعقد ندوة الأعمال الجزائرية الأمريكية في العاصمة واشنطن شهر أكتوبر المقبل.