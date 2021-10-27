شيخي: اتصالات مع وزارة التربية لمراجعة مادة التاريخ في المنظومة التربوية

قال عبد المجيد شيخي، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة، أن مصالحه أجرت اتصالات مع وزراة التربية لمراجعة مادة التاريخ في المنظومة التربوية.

وقال شيخي، الأربعاء، في كلمته خلال الندوة التاريخية المنظمة من قبل مجلس الأمة بمناسبة الذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية أنه لا بد من استحداث منهجية لكتابة التاريخ تسهل توصيل المعلومة للطفل.

ودعا شيخي المؤرخين والكتاب إلى المشاركة في المشروع، مضيفا أنه تكلم عن الفكرة منذ سنوات وسبقه إليها عدد من المؤرخين والأساتذة على غرار الدكتور العربي الزبيري.

وأضاف شيخي أن وزارة المجاهدين قامت بمجهودات كبيرة لتوثيق الشهادات لكن ذلك غير كاف فأغلب هذه الشهادات مسجلة ويمكن أن تتعرض للتلف.

وأردف قائلا: “الخوف من فساد الشهادات المسجلة وضياعها يفتح المجال لكتابة التاريخ بصورة أخرى”.