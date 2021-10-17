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الجزائر

شيخي: الجزائريون لم يستفتوا أبدا حول وضع بلادهم خلال الاستعمار

الشروق أونلاين
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شيخي: الجزائريون لم يستفتوا أبدا حول وضع بلادهم خلال الاستعمار

قال عبد المجيد شيخي، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة، إن الجزائريين لم يستفتوا أبدا حول وضع الجزائر خلال الاستعمار.

وأكد شيخي، الأحد، في كلمته خلال إحياء وزارة الخارجية للذكرى الـ 60 لليوم الوطني للهجرة، “أن فرنسا لم تعط للجزائر أي وضع قانوني واضح خلال 132سنة ولم نعلم إذا كانت مستعمرة أو جزء من التراب الفرنسي، كما يدل على ذلك المرسوم الذي ضم الجزائر لفرنسا ورجال القانون حاروا في تصنيف الجزائر”.

وأضاف شيخي قائلا “الجزائريون لم يستفتوا في وضع الجزائر وفي انضمامها لفرنسا أبد” مشيرا إلى أن “فرنسا استفاقت وبحثت في مسألة إعطاء الجزائر  وضعا قانونيا سنة 1947، بحضور النواب الجزائريين  في مناقشات في المجلس الوطني الفرنسي”.

وقال شيخي أن فرنسا جاءت لتطبق سياسية الإبادة بكل أنواعها في ذلك الوقت ليأتي رئيسها اليوم ويقول أن الجزائر لم تكن دولة أو أمة.

كما قال شيخي “سيأتي اليوم الذي سنكشف فيه كل الحقائق بخصوص تاريخ الجزائر المجيد”.

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