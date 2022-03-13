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الجزائر

شيخي: الفترة العثمانية في الجزائر تعرّضت للتشويه من الأوروبيين

الشروق أونلاين
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شيخي: الفترة العثمانية في الجزائر تعرّضت للتشويه من الأوروبيين

أكّد مستشار رئيس الجمهورية المكلّف بالأرشيف الوطني و الذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي مساء السبت من باتنة، أنّ فترة الوجود العثماني في الجزائر، هي حقبة مهمّة من تاريخ البلاد، وقال إنها تعرّضت للتشويه من قبل كتاب أوروبيين.

وأوضح شيخي على هامش الملتقى الدولي الجزائري التركي الرابع حول الموروث التاريخي الجزائري العثماني المشترك. الذي احتضنته قاعة المحاضرات الكبرى بجامعة باتنة. أنّ الملتقى  ”فرصة لتثمين تلك الحقبة التاريخية و إبراز أهم خصائصها”.

وقال شيخي إنّ الملتقى جاء أيضا “لتسليط الضوء على تلك الفترة التي تعرضت لانتقادات كثيرة وتشويه من طرف الكتّاب الأوروبيين”.

وأضاف :” الملتقى يؤكد الدور الكبير الذي لعبته الجزائر في تلك الحقبة التاريخية والمهمة. في إطار الدولة العثمانية التي خصّتها بنظام خاص”.

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