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الجزائر

شيخي: تجسيد الوحدة الوطنية يمكننا من مواجهة ما يحاك ضد الجزائر

الشروق أونلاين
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شيخي: تجسيد الوحدة الوطنية يمكننا من مواجهة ما يحاك ضد الجزائر

أكد المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة، عبد المجيد شيخي، على ضرورة توحيد الصفوف وتجسيد الوحدة الوطنية، مشددا على ضرورة مواجهة ما يحاك ضد الجزائر من مؤامرات.

وقال شيخي، الأحد، في الندوة التي عقدها بمقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمجاهد: “إننا بحاجة إلى تجسيد وحدتنا الوطنية والدفاع عنها كرجل واحد، والعودة إلى قيمنا التي مكنت الشعب الجزائري من اجتياز المحن في كل الظروف”.

وأبرز شيخي، أن كل “العناصر لتقوية وحدتنا الوطنية متوفرة، ولا يمكن في أي حال من الأحوال تفرقتنا، أما الشطحات فوجب مواجهتها بالحقائق”.

وأردف قائلا “علينا استرجاع اللحمة بيننا، كما كان يفعل المناضلون والمجاهدون الذين كانوا يتآخون بصورة تلقائية، وعلينا مقابلة ومواجهة ما يحاك ضد هذا البلد العظيم، لأنه لو لم يكن له قيمة لما كانت لتحاك ضده المؤامرات”.

كما أشار إلى أن الجزائر حاولت في وقت سابق لم شمل المغرب العربي، إلا أن “البعض.. ليس الجزائريين طبعا، حالوا دون ذلك..”.

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التعليقات
2
  • من المسؤول ؟؟؟

    وأبرز شيخي، أن كل “العناصر لتقوية وحدتنا الوطنية متوفرة ... اليوم للأسف كل عناصر التفرقة متوفرة ... وهذه هي الحقيقة التي للأسف لا نريد سماعها ولا الاعتراف بها . لكن فقط يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح : من المسؤول ؟؟؟

    2
  • مهدي

    سيدي نحن ننتظر تقريرك حول ملف الذاكرة المشترك من فظلك ركز جهودك في هذا الملف راك مكلف بالمهمة و خالص عليها من دراهم الشعب..لكي الله يا جزائر

    0

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