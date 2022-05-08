-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

شيخي: مجازر 8 ماي كان مخططا لها والرقم قد يصل 90 ألف شهيد

الشروق أونلاين
  • 53
  • 0
شيخي: مجازر 8 ماي كان مخططا لها والرقم قد يصل 90 ألف شهيد

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف الذاكرة والأرشيف عبد المجيد شيخي، الأحد، أن أحداث 8 ماي كان مخططا لها، كاشفا عن بعض التقديرات التي تتحدث عن وقوع 90 ألف شهيد.

وقال شيخي في حوار حصري لاذاعة سطيف بمناسبة ذكرى الثامن ماي 1945 إن بعض المصادر الأمريكية تحدثت عن وقوع 90 شهيد نظرا لهول المجازر المرتكبة في تلك الفترة.

وحسب المتحدث ذاته فقد تم الإعداد لهذه الأحداث قبل الثامن ماي بسنة تقريبا، بعد استنفار الجيوش الفرنسية في تونس والمغرب ورفع مستوى التدريب.

وأضاف قائلا “الجيش الفرنسي كان يعلم بأن شيئا ما سيقع لذلك استقطبوا الجنود من خارج الجزائر والعملية مخطط لها”.

وفي هذا الصدد اعتبر المكلف بملف الذاكرة أنه سيأتي اليوم لا محالة الذي تعترف فيه فرنسا بجرائمها، وسيعطي التاريخ لكل ذي حق حقه.

مقالات ذات صلة
الأمن الوطني: حجز حوالي 30 ألف قرص مهلوس وما يقارب 25 كلغ من الكيف

الأمن الوطني: حجز حوالي 30 ألف قرص مهلوس وما يقارب 25 كلغ من الكيف

أجندة ثقيلة على طاولة البرلمان تختبر حنكة النواب

أجندة ثقيلة على طاولة البرلمان تختبر حنكة النواب

معايير جديدة للحصول على علامة “مؤسسة ناشئة”

معايير جديدة للحصول على علامة “مؤسسة ناشئة”

قاعات الحفلات تخفّض أسعارها إلى النصف

قاعات الحفلات تخفّض أسعارها إلى النصف

مجلس قضاء وهران يعالج أكبر قضية فساد عقاري

مجلس قضاء وهران يعالج أكبر قضية فساد عقاري

بريد الجزائر تحذر من تطبيقات محتالة على “بلاي ستور”

بريد الجزائر تحذر من تطبيقات محتالة على “بلاي ستور”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد