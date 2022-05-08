شيخي: مجازر 8 ماي كان مخططا لها والرقم قد يصل 90 ألف شهيد

أكد مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف الذاكرة والأرشيف عبد المجيد شيخي، الأحد، أن أحداث 8 ماي كان مخططا لها، كاشفا عن بعض التقديرات التي تتحدث عن وقوع 90 ألف شهيد.

وقال شيخي في حوار حصري لاذاعة سطيف بمناسبة ذكرى الثامن ماي 1945 إن بعض المصادر الأمريكية تحدثت عن وقوع 90 شهيد نظرا لهول المجازر المرتكبة في تلك الفترة.

وحسب المتحدث ذاته فقد تم الإعداد لهذه الأحداث قبل الثامن ماي بسنة تقريبا، بعد استنفار الجيوش الفرنسية في تونس والمغرب ورفع مستوى التدريب.

وأضاف قائلا “الجيش الفرنسي كان يعلم بأن شيئا ما سيقع لذلك استقطبوا الجنود من خارج الجزائر والعملية مخطط لها”.

وفي هذا الصدد اعتبر المكلف بملف الذاكرة أنه سيأتي اليوم لا محالة الذي تعترف فيه فرنسا بجرائمها، وسيعطي التاريخ لكل ذي حق حقه.