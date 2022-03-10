قال وزير مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالأرشيف والذاكرة الوطنية، عبد المجيد شيخي، يجب رفع اللبس الحاصل حول تاريخ الجزائر في العهد العثماني.

وأوضح، شيخي، الخميس، في كلمته خلال الملتقى الدولي الرابع حول الموروث العثماني بالجزائر أن العلاقات بين الجزائر والدولة العثمانية راسخة في التاريخ وتحتاج إلى التعريف بها وتوضحيها وتفسيرها ورفع اللبس عن بعضها.

وأضاف شيخي أنه يجب إعادة كتابة التاريخ المشترك بيننا بعد ظهور بعض الدراسات التي تشكك في نوعية هذه العلاقة وخاصة فيما يتعلق بدور الجزائر في سياسة الدولة العثمانية.