شيخ أزهري: فرعون لم يكن جاحدا بوجود الله

أثار شيخ أزهري جدلا كبيرا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحه أن فرعون لم يكن جاحدا بوجود الله.

وقال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، إن رأيه السابق في فرعون موسى يميل إلى أنهيمثل محطة في تاريخ الإلحاد، وفقا لتفسير ورأي ابن كثير.

وأضاف الأزهري أن الإمامين فخر الدين الرازي والطاهر بن عاشور لديهما رأيان في غاية الوجاهة، وهم مختلفان عن رأي ابن كثير، وفق ما نشره موقع “المصري اليوم”.

وتابع الشيخ الازهري من خلال استضافته في برنامج “الحق المبين” الذي يبث على قناة “دي أم سي” المصرية، أن الأماميين خلصا إلى أن فرعون لم يكن ملحدا، وأنه كان عارفا بالله في نفسه، ولكنه كان يعاند ويكابر، ملفتا إلى أن هناك من اعتبره جاهلا بالله.

وأشار مستشار الرئيس للشؤون الدينية إلى أن ادعاء فرعون الربوبية يأتي بمعنى وجوب طاعته والانقياد له، مشيرا إلى أن فرعون وقومه كانت لهم آلهة، بدليل الآية القرآنية التي تقول: «وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ».

وأنهى”الأزهري” حديثه أن فرعون موسى لم ينكر مسألة الألوهية، وإن حاول أن ينحرف بها ويخلعها على من لا يستحق الألوهية، وادّعاها لنفسه، فهو يدّعي لنفسه أنه ممثل الآلهة الذي يجب الانقياد له.