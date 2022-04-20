شيخ الأزهر: لا يجوز للمسلم مس التوراة والإنجيل دون طهارة

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه لا يجوز للمسلمين مس التوراة والإنجيل دون طهارة.

جاءت هذه التصريحات تزامنا مع تهنئة للباب تواضروس والمسحيين بعيد الفصح، حيث أكد أن القرآن الكريم وصف التوراة والإنجيل بأنهما “نور وهدى” مثلما يصف القرآن نفسه بأنَّه الكتاب المصدق لما سبقه من الكتابين المقدسين: التوراة والإنجيل.

وتابع الطيب يقول: “نقرأ في القرآن ما يدل أن الإنجيل مؤيد للتوراة، والقرآن مؤيد للإنجيل والتوراة”، موضحا أن “فقهاء المسلمين يرون أنه لا يجوز للمسلمة أو المسلم أن يلمسوا القرآن على غير طهارة، وذلك الأمر ينطبق على لمس الإنجيل والتوراة، فيجب عدم لمسهما إذا كان المسلم على غير طهارة”.

وقال شيخ الأزهر إنه “لا توجد في القرآن الكريم أديان مختلفة، لكن توجد رسائل تعبر عن الدين الإلهي الواحد”.

في سياق آخر، قال الدكتور أحمد الطيب لصحفية ” صوت الأزهر” إن “التضييق على غير المسلمين في مأكلهم ومشربهم في نهار رمضان بدعوى الصيام “سخف” لا يليق ولا يمت للإسلام من قريب أو بعيد”، مشيرا إلى أن المسحيين هم “مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات” ولا مجال لأن يطلق عليهم “أهل ذمة”.

وحول بناء الكنائس، قال شيخ الأزهر” لا يوجد في القرآن ولا في السنة النبوية ما يحرِّم بناء الكنائس، وما يحدث من مضايقات عند بناء أي كنيسة هو ميراث عادات وتقاليد وبناء مسجد أمام كنيسة والعكس نوع من التضييق المنهى عنه”. مضيفا أن” الإسلام يساوى بين الدفاع عن المساجد والدفاع عن الكنائس ومعابد اليهود بالقدر نفسه”.