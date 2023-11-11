شيخ الأزهر للقادة العرب: رد العدوان عن الشعب الفلسطيني واجب ديني وشرعي

وجّه شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، نداءً إلى القادة والزعماء المجتمعين في القمة العربية الإسلامية التي تحتضنها الرياض، بسرعة التدخل لوقف العدوان الصهيوني التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وجاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، حيث دعا شيخ الأزهر إلى إيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والوصول إلى “حلٍّ عاجل لوقف شلالات الدماء البريئة ووضع حد لهذه القسوة التي لا تحتملها طاقة بشر”.

وقال شيخ الأهر:

نشُدُّ على أيديكم، ونقف خلفكم، وكلنا أمل وثقة في أن تسخروا كل ما آتاكم الله به من قوة وعدة وعتاد ومن حكمة وخبرة وسياسة لوقف هذا البغي الصهيوني على أهلنا في فلسطين

وأضاف أحمد الطيب:

وتذكَّروا أن وقف العدوان عن إخوتنا في فلسطين هو واجبنا الديني والشرعي، ومسئوليتنا جميعًا أمام الله عز وجل حكامًا كنا أو محكومين، {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين}

وشدد في رسالته إلى القادة والزعماء العرب على أن ردَّ العدوان عن الشعب في فلسطين واجب ديني وشرعي، كما أنه مسؤولية الجميع.

تأتي هذه التغريدة قبل عقد “قمة عربية إسلامية استثنائية غير عادية مشتركة” في الرياض، اليوم السبت، بشأن ما تشهده غزة من عدوان صهيوني وإبادة جماعية من طرف الاحتلال.