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الجزائر
عبارة عن ساعات مزودة بكاميرات دقيقة

شيخ يستورد بضائع حساسة من الصين في شكل هدايا!

مريم. ز
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شيخ يستورد بضائع حساسة من الصين في شكل هدايا!
أرشيف

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الدار البيضاء في العاصمة، أمس، توقيع عقوبة مالية بقيمة 10 ملايين سنتيم، ضد شيخ في العقد السابع من العمر، بعد الاشتباه في محاولة تمريره لبضائع حساسة عبر المطار الدولي قام بجلبها من الصين، من دون أن يحوز على ترخيص لذلك من السلطات المعنية قبل أن يتم توقيفه وإحالته للعدالة.

المتهم تم توقيفه مؤخرا من قبل مصالح شرطة الحدود وبالتنسيق مع إدارة الجمارك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، وهو شيخ تجاوز العقد السابع من العمر، بعد تفطن أعوان الجمارك خلال المراقبة الروتينية لحقائب المسافرين أن المعني بحوزته 10 ساعات يدوية، مزودة بكاميرات استوردها من الصين خلال رحلته الجوية، وتبين خلال التحقيق معه أنه لا يحوز رخصة لذلك، كونها مصنفة ضمن الأجهزة الحساسة ويمنع استيرادها إلا بترخيص من السلطات.

المتهم مثل أمام محكمة الدار البيضاء، بموجب إجراء الاستدعاء المباشر، لمواجهة تهمة مخالفة قانون الجمارك واستيراد بضاعة حساسة من دون رخصة من الجهة الوصية، أين فنّد خلال تصريحاته كل ما ورد بالتحقيق الأمني، وتحجج بجهله لإجراءات استيراد مثل تلك الأجهزة وضرورة حصوله على رخصة، وكشف المتهم أن الأغراض المحجوزة عبارة عن ساعات سيقدمها كهدايا لأقاربه وعائلته، نافيا وجود أي نية إجرامية من وراء ذلك، قبل أن يواجهه ممثل الحق العام قائلا “أن هذا النوع من الساعات المزودة بكاميرات له آثار خطيرة من الجانب الأمني والاجتماعي”، من جهتها تأسست إدارة الجمارك طرفا مدنيا وطالبت بإلزام المتهم بدفع تعويض عن الضرر.

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