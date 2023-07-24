شيخ يسرق هاتفا محمولا لأحد الحجاج بالمطار

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، يوم الإثنين، شيخا في العقد السابع من العمر بتهمة السرقة، وذلك عقب توقيفه متلبسا بسرقة هاتف محمول لأحد المسافرين القادمين من البقاع المقدسة.

المتهم أوقفته مصالح شرطة الحدود على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، منذ أيام بعد رصده من قبل كاميرات المراقبة وهو بصدد سرقة هاتف محمول يخص مسافرا كان قادما عبر رحلة جوية من البقاع المقدسة إلى أرض الوطن، حيث استغل المتهم فرصة الزحام واندس بين الوافدين ليستولي على الهاتف قبل ضبطه من قبل مصالح الأمن، وتحويله إلى مركز الأمن وتحرير محضر ضده، بعد تقديم شكوى من طرف الضحية الذي أكد أن الهاتف يحتوي على ملفات وبرامج مهمة تخص مجال دراسته العليا، وصورا تخص زوجته وأفراد عائلته، مضيفا أن ما أقدم عليه المتهم كان سيتسبب له في مشاكل عديدة.

المتهم اعترف خلال استجوابه من قبل القاضي، بما نُسب إليه، معبرا عن ندمه الشديد بسبب إدمانه على السرقة منذ صغره، وطالب بظروف التخفيف مع تعهد بعدم تكرار السرقة، كما تحجج بحالته الاجتماعية الصعبة وإصابة زوجته بالشلل أين اضطر للسرقة من أجل إعالة عائلته، قبل أن يقاطعه القاضي قائلا إنه تورط بعشرات القضايا تخص جريمة السرقة ولن يكون رادعا له سوى عقوبة مشددة، وهي عقوبة سنتين حبسا نافذا في حقه.