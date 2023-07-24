-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

شيخ يسرق هاتفا محمولا لأحد الحجاج بالمطار

مريم. ز
  • 690
  • 0
شيخ يسرق هاتفا محمولا لأحد الحجاج بالمطار
أرشيف

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، يوم الإثنين، شيخا في العقد السابع من العمر بتهمة السرقة، وذلك عقب توقيفه متلبسا بسرقة هاتف محمول لأحد المسافرين القادمين من البقاع المقدسة.
المتهم أوقفته مصالح شرطة الحدود على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، منذ أيام بعد رصده من قبل كاميرات المراقبة وهو بصدد سرقة هاتف محمول يخص مسافرا كان قادما عبر رحلة جوية من البقاع المقدسة إلى أرض الوطن، حيث استغل المتهم فرصة الزحام واندس بين الوافدين ليستولي على الهاتف قبل ضبطه من قبل مصالح الأمن، وتحويله إلى مركز الأمن وتحرير محضر ضده، بعد تقديم شكوى من طرف الضحية الذي أكد أن الهاتف يحتوي على ملفات وبرامج مهمة تخص مجال دراسته العليا، وصورا تخص زوجته وأفراد عائلته، مضيفا أن ما أقدم عليه المتهم كان سيتسبب له في مشاكل عديدة.
المتهم اعترف خلال استجوابه من قبل القاضي، بما نُسب إليه، معبرا عن ندمه الشديد بسبب إدمانه على السرقة منذ صغره، وطالب بظروف التخفيف مع تعهد بعدم تكرار السرقة، كما تحجج بحالته الاجتماعية الصعبة وإصابة زوجته بالشلل أين اضطر للسرقة من أجل إعالة عائلته، قبل أن يقاطعه القاضي قائلا إنه تورط بعشرات القضايا تخص جريمة السرقة ولن يكون رادعا له سوى عقوبة مشددة، وهي عقوبة سنتين حبسا نافذا في حقه.

مقالات ذات صلة
طواهرية: القيادة الجديدة مدعوة للدفاع عن مكتسبات العمال

طواهرية: القيادة الجديدة مدعوة للدفاع عن مكتسبات العمال

موجة حر قياسية تتعدى الـ 48 درجة إلى غاية الاثنين عبر هذه الولايات

موجة حر قياسية تتعدى الـ 48 درجة إلى غاية الاثنين عبر هذه الولايات

إعلان هام للمسافرين عبر الرحلات البحرية

إعلان هام للمسافرين عبر الرحلات البحرية

مع استمرار موجة الحر.. سونلغاز تسجل ذروة جديدة لاستهلاك الكهرباء

مع استمرار موجة الحر.. سونلغاز تسجل ذروة جديدة لاستهلاك الكهرباء

فتح تحقيقات ابتدائية حول أسباب نشوب حرائق الغابات في بجاية وجيجل

فتح تحقيقات ابتدائية حول أسباب نشوب حرائق الغابات في بجاية وجيجل

الفاجعة.. قتلى وجرحى في حرائق مستعرة بعديد الولايات

الفاجعة.. قتلى وجرحى في حرائق مستعرة بعديد الولايات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد