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الجزائر
عروض فريدة وصيغ استثنائية لفائدة العائلات

شيراتون نادي الصنوبر يقر تخفيضات بـ30 بالمائة بمناسبة عطلة الصيف

أحمد. ع
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شيراتون نادي الصنوبر يقر تخفيضات بـ30 بالمائة بمناسبة عطلة الصيف

أعلن فندق شيراتون نادي الصنوبر، العلامة التابعة لماريوت الدولية، عن انطلاق برنامجه الصيفي لهذه السنة، واعدا ضيوفه بقضاء إجازة ممتعة وذلك بأفضل الأسعار.

وقد تمت دراسة كافة التفاصيل المتعلقة بالبرنامج الصيفي ووضعت اللمسات الأخيرة بعناية من اجل استقبال القادمين إلى شيراتون نادي الصنوبر بغية التنزه أو الاصطياف، ولتحقيق ذلك أطلق الفندق العديد من العروض الفريدة والصيغ الاستثنائية لفائدة العائلات، كما قام بتنويع قوائم الطعام وكل ذلك بغية عيش تجربة لا تنسى على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.

وسيتمكن أعضاء Marriott Bonvoy من الاستفادة من خصم بنسبة 20 بالمائة ووجبة إفطار مجانية و15 بالمائة لغير الأعضاء، حيث تصل هذه التخفيضات إلى 30 بالمائة للإقامة لمدة 7 ليالٍ أو أكثر وذلك بدءا من 4 جويلية إلى غاية 11 سبتمبر.

وتقدم مختلف المطاعم ومن بينها La Terasse, Le Petit Bleu, La Brasserie Nautilus  خدماتها طيلة أيام الأسبوع، كما نوعت قوائم غذائها، ويتميز ذلك باحترام صارم لشروط السلامة الخاصة بكوفيد 19 مع ضمان إقامة ممتعة للزوار.

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