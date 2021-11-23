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تبرأت من جزائريتها وهاجمت منتقديها بسبب مشاهد جريئة

شيرين بوتلة تنتفض ضد الانتقادات وترد: “لستم مثاليين ولا مقدسين”

زهية منصر
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شيرين بوتلة تنتفض ضد الانتقادات وترد: “لستم مثاليين ولا مقدسين”
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شيرين بوتلة

أثارت بطلة فيلم “بابيشا” شيرين بوتلة مؤخرا عاصفة من الجدل بسبب تهجمها على الجزائريين ووصفهم بـ “الجاهلين”، حيث فقدت بوتلة أزيد من 100 ألف متابع خلال 24 ساعة وهذا ردا على الجملة التي قادها بعض متابعيها ضدها على إثر المشاهد التي صورتها في الفيلم الفرنسيChristmas Flow. الذي يبث على ناتفليكس.

وذهبت بوتلة لحد قالت فيه ردا على منتقديها إنها “أصبحت أخجل لارتباط اسمي بأشخاص يفكرون بهذا الشكل” ودعت متابعيها إلى التوقف عن الانتقاد السلبي “الجزائريون ليسوا مثاليين ومقدسين”.

وكانت بطلة مسلسل “الخاوة” قد ظهرت في مشاهد وصفت بالجريئة مع ماريون سيكلان في فيلم يعرض على المنصة الأمريكية نتفليكس حيث يروي الفيلم قصة حب بين ملاكم شهير وصحفية جادة في عملها تلعب دورها بوتلة.

للإشارة، لم تكن المرة الأولى التي تثير فيها نجمة اليوتوب الجزائرية جدلا على المواقع والصحف حيث سبق وأن أعلنت دعمها للمثليين.

هذا وكانت بوتلة قد استقرت في فرنسا بعد زواجها واتجهت للتعاون والعمل في السينما الفرنسية بعد تجربة بدأتها في الجزائر عبر مسلسل “الخاوة” وفيلم “بابيشا” لمخرجته مونيا مدور الذي شارك في أسبوع النقاد في مهرجان “كان”.

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