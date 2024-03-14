شيرين تتحدث عن تعرضها وياسمين عبد العزيز للسحر وهذا ما كشفته!

صدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب متابعيها بتصريحاتها الحزينة وحديثها عن تعرضها للسحر مع زميلتها ياسمين عبد العزيز.

وتحدثت شيرين خلال حلولها ضيفة على برنامج “بيغ تايم بودكاست”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة عبر شاشة “MBC” في شهر رمضان عما تعرضت إليه خلال السنوات الأخيرة، والخذلان الذي لاقته من القريب والغريب.

وأوضحت أن ما عاشته أوصلها لتمني الموت، حيث كانت تدعي ربها أن يتوفاها هي وبناتها معا، خوفا عليهن من الاستغلال بعد رحيلها، وكانت تشعر بالحزن حينما تستيقظ وتجد أنها مازالت على قيد الحياة.

وكشفت مطربة أنها منذ الصغر تتعرض للاضطهاد في المنزل، ويتم التنمر عليها، مشيرة إلى كونها في أزمتها الأخيرة، وجدت كذبا من بعض زملائها، كما لمست غيرة وغلا، بعدما أحبوا وقوعها ومعاناتها، لكن هؤلاء الأشخاص كانوا سببا في عودتها بقوة.

وتحدثت شيرين عن تعرضها للسحر، معتبرة أنها وزميلتها ياسمين عبد العزيز تعرضتا للأمر نفسه، وأنها تحاول التغلب على الأمر عبر قراءة القرآن الكريم، كما أكدت على طلبها مساعدة الأطباء النفسيين، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى حلول لحالتها في تلك الفترة.

المفاجأة الصادمة تمثلت فيما ذكرته شيرين عن تعرضها للسرقة على مدار 25 عاما، وكونها لم تجد أحدا من القريبين منها من أجل استثمار أموالها.

وكشفت عن تعرضها لسقوط غريب خلال إحدى الحفلات، كما أنها فوجئت بكونها لا تستطيع الغناء، وهناك تعليقات كثيرة تردها وتعلق على صوتها في الحفلات.

شيرين وصفت جميع من حولها بالخونة، وأجمعت على كل من كان إلى جوارها خانها، كما أن البعض حينما كانت تنهي عمله، كان يطلب مقابلا ماليا من أجل إنهاء خدماته، وذلك بدلا من التوسل لها كي تسامحه.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الفنانة المثيرة للجدل تواصل تصدر الترند بتفاصيل حياتها الشخصية التي صارت متداولة إعلاميا وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة ما صرحت به مؤخرا عن محاولاتها الدائمة لإنهاء حياتها وعلاقتها بحسام حبيب.

وقالت شيرين في تصريحات للقاهرة 24: “حاولت الانتحار في فترة من حياتي، بل جربت كل الطرق والوسائل لكي أموت، ولكن أراد الله لي العيش، كنت أتناول كميات كبيرة من أشياء عديدة حتى تساهم في توقف التنفس، وكان من الممكن أن يتسبب لي ذلك في الوفاة أثناء نومي، ولكن الله لم يرد”.

وأضافت: “دائما كنت أقول قبل نومي إنني لا أريد أن أستيقظ، وكنت أتحدث مع الله وأسأله عن حكمته في جعلي حية حتى الآن، وكنت أدعوه دائما أن يأخذني أنا وابنتَيّ حتى لا أتركهما وحدهما في تلك الحياة، فهناك فرق كبير بين من يأخذ تلك المخدرات من أجل أهوائه الشخصية ومن يأخذها حتى يموت”.

وبخصوص رواية إدمانها المخدرات التي روجت لها عائلتها قالت: “أسرتي ظلمتني ظلما كبيرا بتلك التصريحات، فربنا يشهد على كلامي بأن كل ما قالته أسرتي غير صحيح بالمرة، وأكبر دليل على أن ذلك افتراء منهم أن المدمن من الدرجة الثالثة لا بد من أن يمكث في المستشفى ما بين أكثر من 6 شهور أو سنة على الأقل، على عكسي، فأنا جلست في المستشفى 20 يوما فقط”.

وتابعت: “شقيقي تعامل معي بقسوة وتعدى علي وأخذني بالإجبار، وهذا ما لم أفعله معه حينما أحضرت له لجنة لعلاجه من الإدمان، ولكن الحمد لله الحقيقة ظهرت للجميع، والجمهور أدرك معدني الحقيقي وأنني إذا أردت قرارا أو فعل شيء سأفعله أمام الجميع من دون خجل أو كسوف”.

وعن علاقتها بطليقها أوضحت: “علاقتي بحسام حبيب أكبر من علاقة زوجين، بل مثل علاقة الدم بالإنسان لا يفرقها شيء، وأتمنى من الجمهور أن يركز على أعمالنا الفنية أكثر من حياتنا الشخصية، فلكل علاقة حرمة وخصوصيات لا يفضل الحديث عنها في العلن”.