 شيرين تنفصل عن زوجها في هدوء تام عكس المرة السابقة.. وهذه رسالتها!

انفصلت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب عن زوجها المطرب حسام حبيب، في هدوء تام عكس المرة السابقة التي تصدرت الترندات بخبر حلق شعرها وانهيارها واحتجازها في مستشفى للإدمان.

وأعلن خبر الطلاق الثاني للفنانة شيرين من زوجها حبيب، الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه “الحكاية” الذي يعرض عبر شاشة “MBC مصر” ، حيث نقل رسالتها لجمهورها التي أكدت من خلالها أن الأمر تم في هدوء وبشكل حضاري.

وجاء الطلاق بعد سلسلة من الشائعات حول وجود خلافات بينهما، ومرور حياتهما بعاصفة من الأزمات، لكن الثنائي اختارا هذه المرة الانفصال بشكل مختلف عن المرة الأولى، التي تخللتها مشكلات كثيرة.

وارتبط الثنائي ببعضهما في العام 2018 في حفل لم يحضره سوى الأهل والأصدقاء المقربين، لكنهما انفصلا في ديسمبر 2021، وسط أزمة كبرى في ذلك التوقيت، أدخلت الفنانة في حالة نفسية صعبة للغاية.

وبرغم الفضائح التي أعقبت الطلاق الأول وتبادل التهم والشتائم بين الطرفين إلا أنها عادا لبعضهما البعض على أساس بدء صفحة جديدة لكن يبدو أنهما لم يستطيعا ترميم العلاقة المتصدعة لينتهي الأمر بالطلاق الثاني لهما.