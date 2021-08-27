شيرين عبد اللاوي تهدي الجزائر أول ذهبية في الألعاب البارالمبية

أهدت المصارعة شيرين عبد اللاوي، الجزائر أول ميدالية ذهبية في الألعاب شبه الأولمبية الجارية في طوكيو.

وتوجت مصارعة الجودو شيرين بالذهب، عقب فوزها في نهائي وزن أقل من 52 كلغ، على المصارعة الكندية بريسلا، بحركة إيبون، لتتمكن من الصعود إلى منصة التتويج عن جدارة واستحقاق.

وكانت المصارعة الجزائرية قد تأهلت فجر الجمعة إلى النهائي بعد فوزها على المصارعة اليابانية يوي فوجيوارا بحركة إيبون (10-0).

ودون شك فإن الإنجاز المحقق من طرف المصارعة شيرين، سيرفع كثيرا من معنويات الرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب، ويحمسهم على تحقيق نتائج في المستوى، تنسي الجمهور الجزائري الخيبة التي بصم عليها ممثلونا في الألعاب الأولمبية، بعد عودتهم بصفر ميدالية.