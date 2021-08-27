-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

شيرين عبد اللاوي تهدي الجزائر أول ذهبية في الألعاب البارالمبية

سليم.ع
  • 413
  • 0
شيرين عبد اللاوي تهدي الجزائر أول ذهبية في الألعاب البارالمبية

أهدت المصارعة شيرين عبد اللاوي، الجزائر أول ميدالية ذهبية في الألعاب شبه الأولمبية الجارية في طوكيو.

وتوجت مصارعة الجودو شيرين بالذهب، عقب فوزها في نهائي وزن أقل من 52 كلغ، على المصارعة الكندية بريسلا، بحركة إيبون، لتتمكن من الصعود إلى منصة التتويج عن جدارة واستحقاق.

وكانت المصارعة الجزائرية قد تأهلت فجر الجمعة إلى النهائي بعد فوزها على المصارعة اليابانية يوي فوجيوارا بحركة إيبون (10-0).

ودون شك فإن الإنجاز المحقق من طرف المصارعة شيرين، سيرفع كثيرا من معنويات الرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب، ويحمسهم على تحقيق نتائج في المستوى، تنسي الجمهور الجزائري الخيبة التي بصم عليها ممثلونا في الألعاب الأولمبية، بعد عودتهم بصفر ميدالية.

مقالات ذات صلة
أمل عين مليلة آخر فريق ينزل إلى القسم الثاني

أمل عين مليلة آخر فريق ينزل إلى القسم الثاني

المؤذن ينضم إلى طنجة ويلتحق بكازوني

المؤذن ينضم إلى طنجة ويلتحق بكازوني

بلفضيل: أشعرُ أنّي تأقلمتُ مع قوم “الجيرمان”

بلفضيل: أشعرُ أنّي تأقلمتُ مع قوم “الجيرمان”

بونجاح يمارس هوايته المفضلة قبل الالتحاق بتربص “الخضر”

بونجاح يمارس هوايته المفضلة قبل الالتحاق بتربص “الخضر”

هل يُسمح للجمهور الجزائري بِحضور مواجهة جيبوتي؟

هل يُسمح للجمهور الجزائري بِحضور مواجهة جيبوتي؟

إسلام سليماني في مفكرة نيس الفرنسي

إسلام سليماني في مفكرة نيس الفرنسي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد