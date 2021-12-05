شيرين عبد الوهاب تطوي صفحة حسام حبيب وتعلن العودة لجمهورها

وسط الأخبار المتداولة حول انفصال شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب، خرجت الفنانة المصرية عن صمتها لتصدر بيانا رسميا، كشفت من خلاله أنها طوت صفحة زوجها نهائيا وأعلنت عودتها لجمهورها.

وأكدت شيرين خبر طلاقها من حبيب، الجمعة، في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، من دون أن تكشف أسباب الانفصال.

وقالت الفنانة: “في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية”.

وأضاف المنشور الذي شاركته على صفحتها: “تهيب النجمة شيرين عبد الوهاب الصحافة وجميع وسائل الإعلام باحترام حياتها الشخصية، وتحري الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أي أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الإطلاق، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب”.

وأوضحت أن هذا البيان يأتي لحسم الجدل الدائر في هذا الموضوع، ويأتي أيضا في إطار احترامها لجمهورها الذي يساندها دائما في كل المواقف الصعبة التي تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما.

وقالت بأنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء، مؤكدة أنها تنوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة القادمة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها.

هل تكره ابنة شيرين عبد الوهاب زوجها حسام حبيب؟

وجهت هنا، ابنة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب رسالة غامضة لشخص يبدأ اسمه بحرف الـ”H” في فيديو جديد لها وهي تستمع لأغنية أجنبية تحمل عنوان “I hate you .. أنا بكرهك”.

وبحسب ما أفادت مواقع إخبارية فإن هذه الرسالة موجهة لزوج والدتها الفنان حسام حبيب، الذي أفادت معلومات صحفية قبل أيام بأنهما تطلقا.

هذه حقيقة طلاق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وعددا من وسائل الإعلام المصرية والعربية، أنباء عن طلاق الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب.

وأشعلت فتيل الجدل عبر مختلف المنصات، الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، التي أعلنت طلاق الفنانة عبر حسابها على تويتر بالقول: “كل المعلومات عن طلاقات سابقة كانت كاذبة.. الطلاق وقع اليوم”.

وأعادت الأحمدية نشر خبر عن الطلاق بقولها: “شيرين طلقت حسام حبيب”، بينما التزمت الفنانة الصمت ولم تعلق على الخبر.

ومنذ فترة تضاربت في الوسط الفني الكثير من الأخبار حول انفصال الثنائي المصري، خصوصاً أن مشاكلهما انتقلت للعلن، بعد تسريب مكالمة لوالد حسام حبيب يتكلم فيها عن ابنه وزوجته.

ومنذ ذلك الحين لم تشهد علاقة الثنائي أي استقرار أو هدوء، إذ تحدث والد حسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب بشكل سيئ، وكيف يستفيد نجله من علاقة زواجه بها.

وتحدَّث والد حسام حبيب في المكالمة المسربة عن محاولات حمل شيرين من حسام، التي باءت جميعها بالفشل، وتحديداً تلك الجزئية هي التي أحدثت شرخاً في علاقة الثنائي نظراً لحساسية الأمر.