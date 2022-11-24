شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة جديدة

تواجه الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أزمة جديدة، مع قناة روتانا، بعد أزمتها الخيرة مع طليقها الفنان حسام حبيب.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن على شيرين أن تجد حلا نهائيا للأزمة الجديدة قبل يوم 24 ديسمبر القادم.

وطالبت شركة “روتانا”، للإنتاج الفنّي بفسخ العقد مع شيرين ودفع عشرة ملايين جنيه نتيجة إخلالها ببنود التعاقد المبرم بينهما.

وكشف حسام لطفي، محامي الفنانة، في تصريحات صحفية ” أنّه تم عقد جلسة يوم الأحد الماضي، بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة، للنظر بدعوى “روتانا”.

وأضاف أنّه تقدّم لهيئة المحكمة بطلب لتأجيل الجلسة، لوجود محاولات لحل النزاع وديّاً، وبالفعل استجابت المحكمة لهذا الطلب وتم تأجيل النظر في الدعوى لجلسة في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل.

وكشف عن أنّه تم الاتفاق على المصالحة، وتجرى حالياً إعادة صياغة عقد جديد يضمن حقوق الشركة وحقوقها أيضاً.

يذكر أن التعاقد بين شيرين وروتانا الذي أبرم عام 2019 ينص على تسجيل وتنفيذ ألبومين، بالإضافة إلى إحيائها 3 حفلات غنائية؛ إذ لم تطرح إلى الآن سوى 4 أغانٍ على مدار الـ3 سنوات.

وشغلت الفنانة الرأي العام العربي بدخولها المستشفى للعلاج، حيث كانت في حالة كارثية بعد تدهور علاقتها بزوجها حسام حبيب وطلاقها، واتهامها بتعاطي المخدرات ثم رجوعها إلى حبيب وقضاء شهر عسل جديد.