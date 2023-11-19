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الجزائر

“شيري الجزائر” تعلن عن موعد انطلاق بيع السيارات واستلام الطلبيات

الشروق أونلاين
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“شيري الجزائر” تعلن عن موعد انطلاق بيع السيارات واستلام الطلبيات

أعلنت شركة “auto leader company” ممثل علامة “شيري” في الجزائر عن انطلاق عملية بيع السيارات واستلام الطلبيات ابتداءً من يوم الخميس المقبل.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، كشفت “شيري الجزائر” 23 نوفمبر 2023 عن انطلاق عملية بيع السيارات واستلام الطلبيات ابتداءً من يوم الخميس 23 نوفمبر 2023.

كما أكدت الشركة أنها ستقوم  قريبا  بالكشف عن نقاط بيع وكلائها المعتمدين، أين يمكن للمهتمين الاطلاع على أسعار السيارات والملف المطلوب.

وبتاريخ 9 نوفمبر الجاري، أعلنت شركة “auto leader company” عن الإطلاق الرسمي لعلامة السيارات الصينية “CHERY” في الجزائر بحلتها الجديدة، حيث عرضت معظم النماذج التي ستسوق في الجزائر وأسعارها.

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