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اقتصاد
شملت 40 زبونا من مختلف الولايات

“شيري” تسلم أول دفعة من سياراتها بالجزائر

سيد أحمد فلاحي
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“شيري” تسلم أول دفعة من سياراتها بالجزائر
أرشيف

أعلن سمير مغرادي، المدير التجاري لشركة “شيري” للسيارات من وهران، عن قرب فتح قاعة عرض للمركبات النفعية، على مستوى عاصمة الغرب الجزائري، سيمكن من تسهيل مهمة اقتناء السيارات والحصول عليها في أقرب الآجال، في مدة لن تقل عن شهر، على أن يكون حدث فتح أول مصنع ببرج بوعريريج أول خطوة نحو خفض الأسعار.
وجاء التصريح خلال حفل تسليم 40 سيارة للزبائن الأوائل للشركة القادمين من مختلف مناطق الوطن.
وحسب ما أفاد به المتحدث، فإن هذه العلامة الصينية صنعت الاستثناء فيما يخص الوقت القياسي الذي استغرقته عملية تسليم المركبات والتي لم تتجاوز 45 يوما، وهو إنجاز كبير – حسبه- خاصة أن الشركة تحصلت على الاعتماد في شهر سبتمبر من السنة الماضية فقط، مبرزا أن شيري الشركة الوحيدة في العالم التي تمنح مدة ضمان تفوق 7 سنوات، ما يؤكد على إمكانياتها التقنية الحديثة، التي تضاهي كبرى الماركات العالمية، كاشفا عن معلومة تفيد بوجود شراكة شيري مع علامتي جاڨوار ورانج روفر.
من جهتها، ذكرت “خامسة بوتيتاو” المكلفة بالإعلام على مستوى الشركة أنه تم تسليم 40 سيارة من أصل 1500 أخرى ستصل أصحابها خلال أيام، لتتبعها عمليات استيراد أخرى، نظرا للطلبات الكبيرة التي وصلت الإدارة العامة، والتي فاقت الـ5 آلاف طلب، مطمئنة زبائن شيري بتوفر قطع الغيار بشكل وفير ما سيفيد كل الزبائن في حال اختاروا الماركة الصينية.
وعن موضوع أثار الجدل كثيرا يخص الوسطاء، نفت المتحدثة أن تكون هناك وساطة في عملية البيع، بل تنطلق السيارة من الميناء إلى الزبون مباشرة في جو من الشفافية شجع أكثر الزبائن على اختيار الماركة الصينية.
وعبر أحمد فواتيح بشير أول زبون يتحصل على سيارة شيري في الجزائر، عن امتنانه لوفاء الشركة بآجال التسليم الذي لم يتجاوز الـ45 يوما.

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