اقتصاد

شيفرون الأمريكية تؤكد التزامها بتوسيع الشراكة مع سوناطراك

الشروق أونلاين
سوناطراك
جانب من اللقاء

استقبل الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نورالدين داودي، وفدًا عن شركة شيفرون الأمريكية، بقيادة المدير التنفيذي لتطوير الأعمال المؤسسية، فرانك ماونت، وذلك بمقر المديرية العامة للمجمع، بحضور إطارات من الشركتين.

وقدم فرانك ماونت تهانيه لداودي بمناسبة تعيينه على رأس سوناطراك، مؤكدًا حرص الشركة الأمريكية على توطيد علاقات التعاون مع المجمع في مجالات الطاقة والنفط والغاز.

وتناول اللقاء تطورات المحادثات الجارية بين سوناطراك وشيفرون بشأن تجسيد اتفاقية المبادئ الموقعة بين الطرفين في 13 جوان 2024، والتي تهدف إلى تطوير الموارد النفطية والغازية في المناطق ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا في حوضي أهنات وبركين.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق سعي سوناطراك إلى تعزيز شراكاتها الدولية وتوسيع مشاريعها الطاقوية بما يضمن استغلالًا أمثل للثروات الوطنية وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع المحروقات.

