“شيكابالا” وعبد الشافي لن يلعبا أمام بلوزداد

مدرب الزمالك فيريرا يؤكد عودة محمد صبحي

أكد مصدر داخل أروقة نادي الزمالك، غياب الثنائي محمد عبد الرازق “شيكابالا” ومحمد عبد الشافي، عن مواجهة شباب بلوزداد المقررة، يوم الجمعة، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال نفس المصدر في تصريحات صحفية: “شيكابالا واصل الغياب عن التدريبات الجماعية بسبب إصابته بنزلة برد وهو خارج مواجهة شباب بلوزداد”.

وأضاف: “عبد الشافي يعاني من كدمة قوية في الكاحل، ومازال هناك ورم في القدم، لذلك سيواصل برنامجه التأهيلي وسيتم استبعاده من اللقاء”. وأشار: “جيسوالدو فيريرا (مدرب الزمالك) استقر على استمرار محمد صبحي ضمن التشكيل الأساسي بعدما تواجد أمام الترجي وإنبي”. وكشف: “البرتغالي فيريرا رفض اقتراح أحد أفراد الجهاز المعاون، بعودة محمد عواد للتشكيل الأساسي، وقرر استمرار محمد صبحي”.

ويرغب فيريرا اصطحاب معظم اللاعبين تحسبًا للاحتياج لخدمات أي منهم حسب سير المباراة، خاصة أن فيريرا طلب من اللاعبين طي صفحة مواجهة إنبي في مسابقة الدوري التي جمعتهما الأحد، والتركيز جيدًا على لقاء شباب بلوزداد والعمل على تحقيق نتيجة إيجابية وتعويض الخسارة التي تعرض لها الزمالك من الشباب في القاهرة بهدف دون رد.

هذا وطلب البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك من الجهاز الإداري تجهيز عدد من المباريات الماضية لشباب بلوزداد من أجل معاينتها وتحديد مواطن القوة والضعف لبطل الجزائر قبل مواجهتهما المرتقبة الجمعة، وحدد فيريرا ضرورة تجهيز مباراتي المريخ السوداني في الجولتين الماضيتين من أجل مشاهدتهما ومعرفة طريقة اللعب التي سيخوض بها الفريق مباراته المقبلة أمام الزمالك.

علما أن إدارة نادي الزمالك المصري قررت منح آخر فرصة لمدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، في لقائه المقبل أمام شباب بلوزداد، حسب مصادر صحفية، حيث أوضحت نفس المصادر، أن الفوز أو التعادل أصبح أمرا محتوما على الزمالك أمام شباب بلوزداد وهي الفرصة الأخيرة للمدرب البرتغالي فيريرا، للبقاء مع الفريق، لأن النتيجتين ستبقيان على حظوظ الزمالك في التأهل إلى ربع النهائي.