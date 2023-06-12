“شيوخ” يُطاردون الشهادات لِمُمارسة مهنة التدريب!

سَيُجري ثلاثة لاعبين دوليين جزائريين سابقين تربّصا تكوينيا لِنيل شهادة التدريب، رغم أن أعمارهم تتراوح ما بين الستّين والسبعين سنة!

ويطمح هذا الثلاثي إلى نيل شهادة التدريب من الدرجة الأولى، التابعة للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

ويتعلّق الأمر بِكلّ من: الحارس عبد النور كاوة (73 سنة)، والمهاجمَين محفوظ بوقادوم (69 سنة/ الصّورة المُدرجة أدناه/ من اليسار)، ومزيان زغزي (61 سنة/ الصّورة المُدرجة أدناه/ من اليمين).

وسبق لِكاوة أن أحرز مع نادي مولودية الجزائرية ثلاثية عام 1976: البطولة وكأس الجمهورية ورابطة أبطال إفريقيا (كأس إفريقيا للأندية البطلة بِالصّيغة القديمة). ونال بوقادوم لقب البطولة مع فريق جمعية إلكترونيك تيزي وزو (شبيبة القبائل حاليا) عام 1980، أمّا زغزي فقد لعب لـ “الخضر” أيّام المدرب رابح سعدان، الذي أشرف عليه في فريق مناصرية بلدية تابلاط (ولاية المدية)، في بطولة القسم الثاني موسم 1984-1985.

وسيخضع كاوة ويوقادوم وزغزي رفقة 22 زميلا لهم، لِتربّص بِفندق “أولمبيك” بِالعاصمة، في فترة ما بين الـ 19 والـ 25 من جوان الحالي. وتُشرف عليه المديرية الفنية الوطنية التي يرأسها مصطفى بسكري.