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جواهر

صاحبة حادثة اللغة العربية مع بن غبريط تطل على الجزائريين بنصائح من السويد

نادية شريف
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صاحبة حادثة اللغة العربية مع بن غبريط تطل على الجزائريين بنصائح من السويد

تداول ناشطون على شبكات التواصل فيديو للمعلمة، صاحبة حادثة اللغة العربية مع وزيرة التربية السابقة بن غبريط، وهي تطل على الجزائريين بنصائح من السويد.

وقدمت الأستاذة صباح بودراس، تزامنا مع الدخول الاجتماعي لعام 2020، جملة من النصائح الهامة لأولياء التلاميذ والمعلمين، وتم مشاركته هذا العام بقوة مع قرب التحاق التلاميذ بمدارسهم.

وقالت الأستاذة في المقطع مصور، إن جائحة كورونا كان لها كبير الأثر على مختلف العائلات الفقيرة، وبالتالي فأبناؤها سيجدون صعوبة في اقتناء الأدوات المدرسية.

وأضافت إنه من الجيد صنع المعروف والاتصال بمعلم وأخذ قائمة الأطفال المعوزين أو اليتامى والتكفل بكل احتياجاتهم المدرسية، فاقتناء قلم حسبها قد يساهم في فرحة تلميذ.

ولاقت النصائح إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن الأستاذة من الوجوه المعروفة، بعد قصتها مع وزيرة التربية السابقة بن غبريط.

وكانت بودراس، قد سجلت فيديو في أول يوم دراسي مع تلاميذها الصغار ، وذلك في عهد بن غبريط، وتحدثت فيه عن اللغة العربية وأنها لغة القرآن ولغة الأخلاق وأهل الجنة فتعرضت للطرد من منصبها.

وهاجرت بودراس بعدها إلى السويد وتعمل حاليا مراسلة لقناة الجزيرة، وقد اشتهرت بعد حادثتها مع الوزيرة.

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التعليقات
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  • محمد عبد الوهاب

    أفتقدنا الوزيرة الدؤوبة صاحبة كاريزمة و رؤى للقطاع للأسف لم يفهمها أبناء القطاع بتلفيق أشياء عنها و عن أصوله. هكذا من يحمل تصور بعيد يقلق أصحاب المستوى المحدود و العاملين بإيعاز و ليس بحكمة أو تدبير...ليتها تعود للميدان...رأي خاص من أحد أبناء القطاع عمل منذ 1987 إلى اليوم و 60سن و شهر و 22يوم من العمر

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  • سعيد

    Elle est sauvée

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