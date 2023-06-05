صاحب الرقم القياسي في البطاقات الصفراء يعتزل التحكيم

حظي الحكم الإسباني ماتيو لاهوز بممر شرفي، في مباراة ريال مايوركا ورايو فايكانو، بعدما ختم مسيرته التي امتدت نحو 15 عاما في الليغا.

ويعتبر الحكم الإسباني لاهوز حامل الرقم القياسي في البطاقات الصفراء في تاريخ كأس العالم بعدما أشهر 18 بطاقة في ربع نهائي مونديال قطر بين الأرجنتين وهولندا.

لاول اشاهد حكم يبكي .. ماتيو لاهوز ينهار بالبكاء بعد اطلاق اخر صافرة تحكيم له .. هل مر عليك حالة مثلها ؟ pic.twitter.com/5Q9ZVpqdhM — عامر عبدالله المري (@Amer_Abdulla) June 5, 2023

ويدير لاهوز مباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني منذ 2008، وكانت أهم مباراة في مسيرته هي نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، بين مانشستر سيتي وتشلسي.

ماتيو لاهوز يغادر الملعب كحكم لآخر مرة على الإطلاق.. الفريقين عملوا له ممر شرفي وغادر تحت تصفيقات كل الجمهور في الملعب. pic.twitter.com/3Iz5UhjY1j — خـالـد (@ByKhalidHimself) June 4, 2023



وكانت “ميرور” البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أن لاهوز قرر الاعتزال في نهاية الموسم، بعدما طالته انتقادات لاذعة من نجوم عديدة بينهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.