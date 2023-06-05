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رياضة

صاحب الرقم القياسي في البطاقات الصفراء يعتزل التحكيم

عمر سلامي
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صاحب الرقم القياسي في البطاقات الصفراء يعتزل التحكيم
ح.م
الحكم ماتيو لاهوز

حظي الحكم الإسباني ماتيو لاهوز بممر شرفي، في مباراة ريال مايوركا ورايو فايكانو، بعدما ختم مسيرته التي امتدت نحو 15 عاما في الليغا.
ويعتبر الحكم الإسباني لاهوز حامل الرقم القياسي في البطاقات الصفراء في تاريخ كأس العالم بعدما أشهر 18 بطاقة في ربع نهائي مونديال قطر بين الأرجنتين وهولندا.

ويدير لاهوز مباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني منذ 2008، وكانت أهم مباراة في مسيرته هي نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، بين مانشستر سيتي وتشلسي.


وكانت  “ميرور” البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أن لاهوز قرر الاعتزال في نهاية الموسم، بعدما طالته انتقادات لاذعة من نجوم عديدة بينهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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