صاحب الرّقم القياسي في عدد المقابلات خلال سنة واحدة

تصدّر دولي برتغالي لائحة اللاعبين العالميين الأكثر خوضا للمقابلات الرّسمية، في ظرف سنة واحدة.

ويتعلّق الأمر بِمتوسّط الميدان الهجومي برونو فيرنانديز (29 سنة)، الذي يُمثّل ألوان منتخب بلاده البرتغال، وأيضا نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وخاض برونو فيرنانديز 72 مباراة رسمية، في فترة ما بين الـ 15 من سبتمبر 2022 والـ 15 من سبتمبر 2023. وبِإحصائيات أخرى، لعب 6666 دقيقة في ظرف سنة. استنادا إلى أحدث بيان نشرته النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين.

وجاء في المركز الثاني اللاعب الدولي البرازيلي رودريغو (22 سنة)، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني. الذي خاض 70 مباراة رسمية في ظرف سنة.

وقال المسؤول الأوّل في النقابة دافيد أغانزو بِهذا الشّأن، وبِشيء من الانزعاج تجاه “الفيفا” وبقية الهيئات والأندية: ” يظلّ عبء العمل المكثّف أحد أهمّ المشكلات، التي يُواجهها اللاعبون المشاركون في المسابقات عالية المستوى. ومع استمرار الجدول الزّمني في التوسّع (كثرة المنافسات)، لا توجد بِبساطة ضمانات كافية لِحماية رفاهية اللاعبين وأدائهم وطول حياتهم المهنية”.