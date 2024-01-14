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رياضة

صاحب الكرة الذّهبية الإفريقية يُنقذ مُنتخبه من الهزيمة

الشروق الرياضي
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صاحب الكرة الذّهبية الإفريقية يُنقذ مُنتخبه من الهزيمة
ح.م
النيجيري فيكتور أوسيمين يحتفل بِهدفه في مرمى غينيا الإستوائية.

فرض منتخب غينيا الإستوائية مساء الأحد التعادل بِنتيجة هدف لِمثله، على مُنافسه الفريق النيجيري.

وأُقيمت فعّاليات هذه المباراة بِمدينة أبيدجان الإيفوارية، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024. وأدارها حكم الساحة توم أبونجيل من جنوب إفريقيا.

وسجّلت غينيا الإستوائية الهدف الأوّل في هذه المباراة، بِواسطة المهاجم إيبان سلفادور في الدقيقة الـ 36. وعادلت نيجيريا الكفّة بعد دقيقتَين من ذلك، عن طريق لاعب الخطّ الأمامي فيكتور أوسيمين.

وتُعدّ الحصيلة النّهائية مفاجأة، إذا علمنا أن منتخب “النّسور الممتازة” أحرز ثلاث كؤوس إفريقية، ويضمّ في صفوفه أوسيمين نجم نادي نابولي بطل إيطاليا، وصاحب الكرة الذّهبية الإفريقية 2023.

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل، تغلّبت كوت ديفوار بِثنائية نظيفة على منتخب غينيا بيساو، سهرة السبت.

وتشكّل جدول الترتيب كالتّالي:

1- كوت ديفوار

2- نيجيريا

3- غينيا الإستوائية

4- غينيا بيساو

وفي الجولة الثانية بِتاريخ الخميس المقبل، يُواجه منتخب نيجيريا الفريق الإيفواري في مباراة مُثيرة. وتتبارى غينيا الإستوائية مع مُنافستها غينيا بيساو.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج لِثمن النّهائي. ويُمكن لِصاحب المركز الثالث اللّحاق بهما، إذا حصد أفضل رتبة ثالثة، وهو امتياز يُمنح لِأربعة منتخبات من أصل ستّة فرق.

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