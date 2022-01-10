-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بلماضي: قدمنا إلى الكاميرون برغبة كبيرة في الحفاظ على اللقب (فيديو)
رياضة

صاحب عبارة ضحينا بالمال والشهرة من أجل أن تحيا الجزائر في ذمة الله

الشروق أونلاين
  • 304
  • 0
صاحب عبارة ضحينا بالمال والشهرة من أجل أن تحيا الجزائر في ذمة الله

فقد الساحة الرياضية المجاهد واللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم عبد الكريم كروم صاحب مقولة :”ضحينا بالمال والشهرة من أجل أن تحيا الجزائر حرة”. 

وقدمت وزارة الشباب والرياضة والفيدرالية الجزائرية لكرة القدم تعازيهما لعائلة المجاهد واللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني عبد الكريم كروم.

وتوفي مساء الأحد بمدينة المحمدية بولاية معسكر لاعب فريق جبهة التحرير الوطني المجاهد عبد الكريم كروم عن عمر يناهز 86 عاما.

ولد الفقيد يوم 25 مارس من سنة 1936 بولاية سعيدة و كان مولعا برياضة كرة القدم التي برع فيها ليلعب في بداية مشواره الرياضي لفريق مولودية سعيدة قبل أن ينتقل سنة 1959 إلى فرنسا حيث لعب لصالح عدة فرق فرنسية ليلتحق سنة 1961 بفريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم بطلب من جبهة التحرير الوطني لتمثيل الجزائر في المحافل الرياضية الدولية.

وبعد الاستقلال عاد المرحوم عبد الكريم كروم للعب بفريق مولودية سعيدة إلى غاية سنة 1968 حيث التحق بفريق سريع المحمدية كلاعب ثم كمدرب إلى غاية سنة 1979.

وسيتم تشييع جنازة الفقيد  عصر الاثنين بمقبرة سيدي عبد القادر بمدينة المحمدية بولاية معسكر.

مقالات ذات صلة
“الفاف“ يندد بالاعتداء على الصحفيين الجزائريين في دوالا

“الفاف“ يندد بالاعتداء على الصحفيين الجزائريين في دوالا

استفتاء موقع غول: جمال بلماضي يفوز بلقب أفضل مدرب

استفتاء موقع غول: جمال بلماضي يفوز بلقب أفضل مدرب

بِالفيديو: تفاصيل أوّل وآخر مباراة للجزائر وسيراليون في كأس إفريقيا

بِالفيديو: تفاصيل أوّل وآخر مباراة للجزائر وسيراليون في كأس إفريقيا

رياض محرز ولخضر بلومي في الصدارة بـ6 أهداف

رياض محرز ولخضر بلومي في الصدارة بـ6 أهداف

نهاية الجدل.. “الخضر” سيلعبون إياب تصفيات المونديال بِالجزائر

نهاية الجدل.. “الخضر” سيلعبون إياب تصفيات المونديال بِالجزائر

بلماضي: قدمنا إلى الكاميرون برغبة كبيرة في الحفاظ على اللقب (فيديو)

بلماضي: قدمنا إلى الكاميرون برغبة كبيرة في الحفاظ على اللقب (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد