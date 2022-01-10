صاحب عبارة ضحينا بالمال والشهرة من أجل أن تحيا الجزائر في ذمة الله

فقد الساحة الرياضية المجاهد واللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم عبد الكريم كروم صاحب مقولة :”ضحينا بالمال والشهرة من أجل أن تحيا الجزائر حرة”.

وقدمت وزارة الشباب والرياضة والفيدرالية الجزائرية لكرة القدم تعازيهما لعائلة المجاهد واللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني عبد الكريم كروم.

وتوفي مساء الأحد بمدينة المحمدية بولاية معسكر لاعب فريق جبهة التحرير الوطني المجاهد عبد الكريم كروم عن عمر يناهز 86 عاما.

ولد الفقيد يوم 25 مارس من سنة 1936 بولاية سعيدة و كان مولعا برياضة كرة القدم التي برع فيها ليلعب في بداية مشواره الرياضي لفريق مولودية سعيدة قبل أن ينتقل سنة 1959 إلى فرنسا حيث لعب لصالح عدة فرق فرنسية ليلتحق سنة 1961 بفريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم بطلب من جبهة التحرير الوطني لتمثيل الجزائر في المحافل الرياضية الدولية.

وبعد الاستقلال عاد المرحوم عبد الكريم كروم للعب بفريق مولودية سعيدة إلى غاية سنة 1968 حيث التحق بفريق سريع المحمدية كلاعب ثم كمدرب إلى غاية سنة 1979.

وسيتم تشييع جنازة الفقيد عصر الاثنين بمقبرة سيدي عبد القادر بمدينة المحمدية بولاية معسكر.