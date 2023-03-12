صاحب عروض توظيف مزيفة عبر الانترنيت في قبضة الأمن

أطاح أمن العاصمة بشخص مشتبه فيه في قضايا النصب والاحتيال عبر الانترنيت من خلال تقديم عروض للتكوين والتوظيف.

وحسب بيان لمديرية العامة للأمن الوطني فقد تمكنت مصالحها من توقيف المدعو (م.ص) مشتبه فيه في قضايا نصب وإحتيال عبر الإنترنت.

وكشفت الشرطة في بيانها عن الأرقام الهاتفية التي كان يستغلها المشتبه فيه وهي 0555449650 و 0773482944 وكذا حساب بالمنصة الإلكترونية للبيع والشراء “واد كنيس” تحت إسم “NABIL HATM”.

كما نشر الأمن الوطني حسابات المعني على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك والتي تحمل الأسماء المستعارة التالية: عياشي إبتسام،MAHBOLA MAHBOLA MOH TIRI.

واستغل المشتبه فيه كذلك علب بريد الكتروني على موقع “Gmail” تحمل الأسماء التالية: NABIL HATM, TITA NAWEL, SEDINE SISI, NABILA SIHAM, AMA YASMINE, HODA SIRIN, LOLA CIBER, KARIM HATM

ودعت الشرطة كل شخص يكون قد وقع ضحية للسالف الذكر أو يمكنه إفادة التحقيق القضائي المفتوح في قضية الحال التقدم إلى المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالسحاولة الجزائر العاصمة، لتقييد شكوى أو للإدلاء بشهادة.