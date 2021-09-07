صادرات البطولة الوطنية تراهن على التألق في أوروبا والخليج

ختام الميركاتو الصيفي عرف حركية مهمة رغم الاستثناءات

عرفت نهاية الميركاتو الصيفي حركية نوعية لعدد هام من لاعبي البطولة الوطنية الذين أبرموا عقود احترافية في أوروبا وبلدان عربية وخليجية على الخصوص، وهي الخطوة التي وصفها الكثير بالمهمة، وهذا على الرغم من كل الاستثناءات التي عرفها الموسم الكروي المنقضي بسبب وباء كورونا وانتهائه بشكل متأخر جدا، حيث يعلق المتتبعون آمالا كبيرة على هذه الحركية حتى تكون حافزا لبقية المواهب الشابة بغية البرهنة والسير على خطى آدم زرقان وغشة وعمورة ومسعودي والبقية.

ثمّن الشارع الكروي الحركية التي عرفها الميركاتو الصيفي، بعد افتكاك الكثير من اللاعبين البارزين لعقود احتراف في دوريات عربية وأوروبية، ما يؤكد حسب بعض المتتبعين الجهود القائمة في هذا الجانب بغية توفير فرص أكثر للبروز في المستوى العالي، بدليل تنقل عديد الأسماء البارزة نو أوروبا، على غرار لاعب نادي بارادو آدم زرقان الذي اختار شارلورا البلجيكي ونجم وفاق سطيف عمورة الذي حل بالدوري السويسري، وزميله غشة الذي يصنع الحدث في انطاليا التركي، دون نسيان هداف شبيبة الساورة بلال مسعودي الذي اختار الدوري البلجيكي رفقة عبد القهار قادري، في الوقت الذي عرف الدوري التونسي المغربي ودوريات خليجية تنقل عدد هام من الأسماء التي صنعت الحدث في البطولة الوطنية، يتقدمهم هداف البطولة آدم سعيود، إضافة إلى عناصر أخرى في صورة خليلي وسعيدي وليتيم وصمودي ولعمارة وبلحوسيني ولعوافي وسوياد وحامية وأمقران وغيرهم.

6 لاعبين من البطولة يحولون الوجهة نحو أوروبا

ومن بين أبرز المكاسب التي خلفها الميركاتو الصيفي هو تنقل 6 لاعبين من البطولة الوطنية نحو دوريات أوروبية مختلفة، وهذا في سابقة مهمة قد تشكل محفزا مهما للمواهب الكروية بغية البرهنة لتحقيق مثل هذه المكاسب والطموحات، وبالمرة السير على خطى عدة أسماء تخرجت من نادي بارادو وفرق أخرى بارزة. وقد كان العنصر البارز في صفوف وفاق سطيف أمين عمورة من بين آخر العناصر التي خاضت غمار الاحتراف نحو القارة العجوز، وهذا بعد التعاقد مع نادي لوغانو السويسري، وهذا بعد موسم مميز مع نسور الهضاب.

وبذلك، يسير على خطى زميله في الوفاق غشة الذي التحق بنادي أنطاليا سبور التركي وكله عزيمة من أجل البرهنة وخطف الأضواء في الدوري التركي، بناء على الوجه الذي قدمه خلال المباريات الودية وحضوره المهم مع بداية الموسم، كما يراهن لاعب نادي بارادو آدم زرقان على تجربة احترافية ناجحة في بلجيكا، تزامنا مع تعاقده مع نادي شارلوروا لمدة 4 مواسم، خطوة تجسدت أيضا بعودته إلى المنتخب الوطني بعد الثقة التي حظي بها من طرف المدرب جمال بلماضي، كما عرف نادي كورتري البلجيكي التحاق لاعبين من البطولة المحلية، ويتعلق الأمر بعبد القهار قادري وهداف شبيبة الساورة بلال مسعودي الذي خطف الأضواء خلال الموسم المنقضي، ما يجعله في موقع جيد لمواصلة البروز إذا عرف كيف يستثمر في هذه القفزة الهامة.

وفي الساعات الأخيرة تنقل زكرياء نعيجي إلى بو الفرنسي، النادي الذي ينشط في الدرجة الثانية بعقد يمتد لسنة واحدة.

تنقلات بالجملة نحو تونس والمغرب والخليج وحمرون في مصر

من جانب آخر، فقد استقطبت عديد البطولات العربية اهتمام لاعبي البطولة، وفي مقدمة ذلك تونس والمغرب وبطولات الخليج، حيث انضم مؤخرا هداف البطولة أمير سعيود بنادي الطائي السعودي، واختار حارس مولودية وهران أسامة ليتيم ذات الدوري من بوابة نادي العين، مثلما عرف الدوري نفسه التحاق سعيدي الذي اختار نادي الخلود الناشط في القسم الأول، وكذا لاعب نجم مقرة سفيان خليلي الذي تعاقد مع نادي أحد، مراهنا على موسم إيجابي في مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى. في المقابل شهد الدوري التونسي حضورا مهما للاعبين الجزائريين، حيث التحق لاعب مولودية الجزائر نبيل لعمارة بصفوف النادي الإفريقي التونسي رفقة لاعب شباب بلوزداد عبد النور بلحوسيني، في الوقت الذي عرف النجم الساحلي انضمام الظهير الأيسر لوفاق سطيف لعوافي رفقة لاعب مولودية وهران مصمودي، فيما تعاقد نادي الشرطة العراقي مع لاعب شباب قسنطينة عبد الحكيم أمقران لمدة موسم قابل للتجديد، كما فضل لاعب جمعية عين مليلة أمين حامية اختيار ذات الدوري لكن بألوان نادي الديوانية الرياضي. أما الدوري المغربي فشهد التحاق لاعب شبيبة القبائل سوياد الذي اختار نادي مولودية وجدة الذي يشرف عليه المدرب السابق لمولودية الجزائر نبيل نغيز. فيما يتواجد المدرب خير الدين ماضوي في الدوري الكويتي بعد تعاقده مع نادي القادسية مباشرة بعد انسحابه من مولودية وهران قبل جولات عن انتهاء الموسم.

كما تنقل رزقي حمرون لاعب نادي شبيبة القبائل الى نادي نادي فاركو الصاعد الجديد الى الدوري المصري..

ويعلق الكثير من المتبعين آمالا كبيرة على هذه الحركية المهمة التي عرفها الميركاتو الصيفي، والتي مست لاعبين نحو بطولات أوروبية وعربية، مثلما مس أيضا تنقل بعض المدربين، في صورة نبيل نغيز وخير الدين ماضوي، في انتظار البرهنة فوق الميدان بغية إعطاء صورة ايجابية فوق المستطيل الأخضر حتى يواصلوا تعبيد الطريق لمواهب كروية وتقنيين آخرين لخوض تجارب مهنية خارج الوطن، وبالمرة إعطاء صورة ايجابية عن البطولة الوطنية موازاة مع التألق المميز للمنتخب الوطني للعام الثالث على التوالي بعد الثورة التي أحدثها المدرب جمال بلماضي.

أبرز تنقلات لاعبي البطولة خارج الوطن خلال الميركاتو الصيفي

تنقلات نحو أوروبا

آدم زرقان (شارلوروا البلجيكي)، عبد القهار قادري وبلال مسعودي (كورتري البلجيكي)، حسام الدين، غشة (انطاليا سبور التركي)، محمد أمين عمورة (لوغانو السويسري). زكرياء نعيجي (نادي بو الفرنسي)

نحو بطولات عربية

الدوري السعودي

أمير سعيود (نادي الطائي)، أسامة ليتيم (نادي العين)، سفيان خليلي (نادي أحد)، سعيدي (نادي الخلود).

الدوري التونسي

بوعلام مصمودي ولعوافي (النجم الساحلي)، نبيل لعمارة وعبد النور بلحوسيني (النادي الإفريقي)

الدوري المغربي

بدر الدين سوياد والمدرب نبيل نغيز (مولودية وجدة)

الدوري الكويتي

المدرب خير الدين ماضوي (نادي القادسية)

الدوري العراقي

أمين حامية (نادي الديوانية العراقي)، حكيم أمقران (نادي الشرطة العراقي)،هواري طويل(نادي الزوراء العراقي)،

البطولة المصرية

رزقي حمرون (نادي فاركو المصري)