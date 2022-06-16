بلغت صادرات الجزائر خارج المحروقات خلال الأربع أشهر الأولى من السنة الجارية 2.2 مليار دولار، لتحقق بذلك 40 بالمئة من أهدافها المسطرة لبلوغ 7 ملايير دولار..

وكشف المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوازرة التجارة عبد اللطيف الهواري خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، الخميس، أن حصيلة الأربعة الأشهر الأولى للسنة الجارية لصادرات الجزائر خارج المحروقات ارتفعت بنسبة 82 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، لتصل إلى 2.2 مليار دولار رغم منع بعض المنتوجات من التصدير.

وأكد المتحدث ذاته عزم الدولة على الرفع من المبادلات البينية العربية والإفريقية، لاسيما في ظل دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ مطلع شهر جويلية المقبل.

وضمن نفس السياق، قال المسؤول بوزارة التجارة إن السوق الإفريقية تعتبر سوقا واعدة نظرا لقصر المسافات، مشيرا إلى أنه تم خلال ستة أشهر من 2021، تصدير ما قيمته 300 مليون دولار من المنتجات الجزائرية منها 150 مليون دولار موجهة إلى دول إفريقيا الغربية خصوصا الدول الحدودية المجاورة، وهذا بعد قرار إعادة فتح الحدود من طرف السلطات العليا للبلاد.

رزيق: هناك مؤشرات إيجابية للرفع من الصادرات خارج المحروقات

وفي 10 جانفي 2022، أكد وزير التجارة كمال رزيق، الإثنين، على وجود مؤشرات إيجابية حول إمكانية الرفع من مستوى الصادرات خارج المحروقات.

وقال رزيق أن “وجود إثبات عملي حول تحكم المستثمرات الفلاحية والوحدات الصناعية الوطنية في معايير الجودة والشروط الصحية ولاسيما تواجد منتجات جزائرية في أسواق الدول التي تفرض شروطا مشددة في هذا المجال يعد دليلا قاطعا على إمكانية التصدير أكثر فأكثر”.

وأبدى الوزير ارتياحه لما وصلت إليه ولاية بسكرة في مجال جودة وتنوع الإنتاج على اعتبار أنه سيمكن الجزائر من توسيع تواجدها في الأسواق العالمية لاسيما الأوروبية و الأمريكية، مبرزا أنه سيكون لولاية بسكرة مستقبل زاهر كقاعدة حقيقية لتصدير منتجات التمور والخضر إلى جانب ولايتي ورقلة ووادي سوف.

وكان وزيرا التجارة وترقية الصادرات والفلاحة والتنمية الريفية والمدير العام للجمارك الجزائرية قد حلوا مساء الأحد بولاية بسكرة ضمن زيارة دامت يومين تميزت في يومها الأول بزيارة أروقة صالون المنتجات الفلاحية وترقية الاستثمار بعاصمة الولاية قبل أن يقوموا في اليوم الثاني بمعاينة مستثمرة فلاحية تابعة لأحد الخواص ببلدية مزيرعة (60 كلم شرق الولاية) والوقوف على وحدتين مختصتين في توضيب وتصدير التمور بعاصمة الولاية.