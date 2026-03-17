صادرات الغاز المسال الجزائرية ترتفع بنسبة 74%

خلال مارس 2026

كشف تقرير حديث لوحدة أبحاث الطاقة عن ارتفاع صادرات الجزائر من الغاز المسال بنسبة 74% خلال أول أسبوعين من مارس 2026، لتتجاوز 462 ألف طن مقارنة بـ 265 ألف طن خلال الفترة نفسها من فيفري، مستفيدة من اضطرابات الإمدادات العالمية عقب تصاعد المواجهات المرتبطة بإيران وتعطل الملاحة في مضيق هرمز.

وبحسب بيانات التقرير، ارتفعت الصادرات الأسبوعية من الغاز المسال من 201 ألف طن في الأسبوع الأول من مارس إلى 261 ألف طن في الأسبوع الثاني، مسجلة نموًا بنحو 29% خلال أسبوع واحد، كما زادت بأكثر من 56% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات كانت قد سجلت مستويات منخفضة في بداية العام، عند 440 ألف طن في جانفي، قبل أن ترتفع إلى 672 ألف طن في فيفري، لكنها تبقى دون المعدلات الشهرية المعتادة التي تقارب مليون طن.

وعلى صعيد الوجهات، أوضح التقرير أن الإمدادات الجزائرية إلى فرنسا ارتفعت من 65 ألف طن في الأسبوع الأول من مارس إلى أكثر من 108 آلاف طن في الأسبوع الثاني، فيما بلغت الصادرات إلى تركيا 136 ألف طن منذ بداية الشهر، منها 76 ألف طن في الأسبوع الثاني مقابل 61 ألف طن في الأسبوع الأول.

كما استأنفت إسبانيا الاستيراد بشحنة قدرها 75 ألف طن، بينما دخلت كرواتيا قائمة المستوردين بشحنة بلغت 76 ألف طن، في أول ظهور لها منذ جويلية 2025.

وفيما يتعلق بالنفط، أظهر التقرير تراجع الصادرات في بداية مارس إلى 270 ألف برميل يوميًا مقارنة بـ 350 ألفًا في الفترة نفسها من فيفري، قبل أن ترتفع من 204 آلاف برميل يوميًا في الأسبوع الأول إلى 336 ألفًا في الأسبوع الثاني.

كما بيّن التقرير أن المملكة المتحدة وإسبانيا تصدرتا قائمة مستوردي النفط الجزائري خلال الأسبوع الثاني من مارس بواردات بلغت 113 ألفًا و114 ألف برميل يوميًا على التوالي، فيما سجلت هولندا 109 آلاف برميل يوميًا بعد غياب منذ أوائل فيفري، بينما استوردت فرنسا 47 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الأول قبل أن تغيب عن القائمة في الأسبوع الثاني.