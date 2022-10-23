صادرات تركيا من الملابس تقفز إلى 16 مليار دولار

قفزت صادرات قطاع الملابس الجاهزة في تركيا، إلى أعلى قيمة لها على الإطلاق، في خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2022 الجاري، بوصولها إلى 16 مليار دولار.

وحسب بيانات حديثة لمجلس المصدرين الأتراك، تبلغ قيمة صادرات الملابس الجاهزة في الفترة المذكورة 16 مليارًا و172 مليون دولار، بارتفاع نسبته 9.3 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاءت ألمانيا في صدارة الدول الأكثر استيرادًا للملابس التركية بـ 2.8 مليار دولار، تليها إسبانيا بملياري دولار، ثم المملكة المتحدة بـ1.6 مليار دولار.

600 مليون دولار صادرات تركيا من المسلسلات في 2022

وفي 17 أكتوبر 2022، توقع رئيس غرفة التجارة في إسطنبول التركية شكيب آوداغيتش أن تتجاوز صادرات تركيا من المسلسلات ما قيمته 600 مليون دولار قبل نهاية 2022.

وقال آوداغيتش في حديث للصحفيين بمدينة كان الفرنسية، أنّ نحو 100 مسلسل تركي قد عرضت في 150 دولة على الأقل في الأشهر الماضية.

وارتفع حجم صادرات المسلسلات التركية، من 150 مليون دولار عام 2013، إلى نحو 350 مليون دولار عام 2017، و500 مليون دولار عام 2018.

وتخطط تركيا لوصول مداخيلها من تصدير المنتجات الثقافية والفنية إلى ملياري دولار بحلول العام 2023، بعد أن أصبحت منذ 2014 ثاني أكبر مصدّر للمسلسلات بعد الولايات المتحدة.