صادي: تبني نظرة واقعية لتحقيق نموذج احترافي حقيقي في كرة القدم

أكد وزير الرياضة، وليد صادي، أن قطاعه تبنى نظرة واقعية مع ما خصصته الدولة من دعم مادي وبشري لتحقيق نموذج احترافي حقيقي لكرة القدم الجزائرية.

وخلال جلسة علنية يوم أمس الخميس، 8 ماي، بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، ذكر صادي بإصلاحات الوزارة للوصول الى الاهداف المرجوة للاحتراف والمتعلقة بالاعتماد على “مقاربة شاملة ترتكز على اصلاح الجانب التنظيمي وتعزيز الاداء التقني والتكوين في ظل احترام النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة كوضع خريطة طريق للاتحاديات لتحديد الاهداف المستقبلية لها ومتابعة أدائها”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكد الوزير، في رده عن سؤال بخصوص استراتيجية الوزارة للنهوض بالرياضات الجماعية، لا سيما رياضة النخبة في إطار تطبيق الاحتراف وكذا مرافقة ودعم الاندية الرياضية الهاوية، على أهمية التمويل الذاتي للأندية الهاوية بحكم خضوعها لقوانين تجارية والمنافسة وقوانين الحوكمة السليمة في التسيير والتنظيم الاداري.

من جهة أخرى، وفي رده عن سؤال آخر يتعلق بالجمع بين المسؤولية الادارية والتنفيذية من جهة ومسؤولية الاتحاديات في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين من جهة أخرى، أشار الوزير الى أن هذه الاشكالية “تمت معالجتها بشكل واضح في المادة 62 من القانون رقم 13-05 (يوليو 2023) وقوانين اخرى”.

كما أكد الوزير ان هذه المسالة تخضع “لضوابط قانونية محلية لكن لا ينبغي نسيان أن هياكل التنشيط والتنظيم الرياضيين تخضع كذلك الى التنظيم الرياضي”، مضيفا أن اللوائح الدولية تفرض “مقاييس وشروط ينبغي على كل اتحادية مراعاتها حتى لا تتعرض الى عقوبات”.