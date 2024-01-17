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صادي: “مقتنع بقدرة اللاعبين على رد الاعتبار أمام بوركينافاسو”

عمر سلامي
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صادي: “مقتنع بقدرة اللاعبين على رد الاعتبار أمام بوركينافاسو”
أرشيف
وليد صادي

قال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، إن الفوز أمام بوركينافاسو في المباراة المقبلة، ضروري، مضيفا أنه مقتنع بقدرة اللاعبين على رفع التحدي.

وأوضح صادي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية : “كنا نود أن نبدأ المنافسة الإفريقية بفوز يسمح لنا بالبدء بشكل مثالي، لكن لسوء الحظ لم يكن الأمر كذلك. كرة القدم قاسية في بعض الأحيان، وعلينا تدارك الأمر وتحقيق الفوز أمام بوركينافاسو”.

وتابع صادي: “خلال الفترة الأولى، سيطرنا على الكرة من البداية إلى النهاية، وكان بإمكاننا العودة إلى غرف الملابس بنتيجة أفضل. لكن في الشوط الثاني، كان هناك تراجع في نمط اللعب، وهو الأمر الذي سمح للمنافس باستعادة الثقة والتعادل”.

وأكد رئيس “الفاف” على ضرورة طي صفحة أنغولا والتطلع إلى مباراة بوركينا فاسو، وقال: ” تنتظرنا مباراة مهمة أمام بوركينافاسو يجب علينا الفوز بها بالتأكيد، أنا مقتنع بأن اللاعبين سيكونون قادرين على رد الاعتبار. التعثر في بداية المنافسة يمكن أن يحدث لأي فريق”.

ووجه وليد صادي رسالة إلى الجماهير والصحافة الجزائرية: “يجب على الجميع دعم المنتخب الوطني في هذه الفترات ، المناصرون والصحافة الجزائرية هنا في بواكي، نحن بحاجة إلى مزيد من الهدوء، اللاعبون عازمون على تدارك الأمر”.

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