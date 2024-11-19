صادي من تطهير الكرة الجزائرية إلى علاج أمراض قطاع الرياضة

وسط إشادة واسعة بأحقيته في تولي وزارة والرياضة

خلف قرار رئيس الجمهورية بتعيين وليد صادي على رأس وزارة الرياضة الكثير من الارتياح والإشادة، وهذا بناء على حنكة وتميز هذا الأخير في مجال التسيير الذي بدأه من وفاق سطيف مرورا بالمكتب الفدرالي للفاف في عهد روراوة ووصولا إلى توليه رئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ما يجعله يتحول آليا من مشروعه الذي كان منصبا على تطهير الكرة الجزائرية وإعادة هيبتها إلى علاج مختلف أمراض قطاع الرياضة في الجزائر.

أجمع المتتبعون والشارع الرياضي الجزائري بشكل عام على أحقية وليد صادي بتولي حقيبة وزارة الرياضة، في إطار التعديل الحكومي الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤكدين على الرهانات الكبيرة التي تنتظر صادي لعلاج الكثير من أمراض قطاع الرياضة، وهو الذي أثبت كفاءته، طيلة مساره في مجال التسيير الرياضي، ناهيك عن قدرته في العمل الفعال في صمت، وهو الذي حرص منذ انتخابه رئيسا للفاف على تطهير الكرة الجزائرية، من خلال إحداث عدة قرارات تصب أساسا في إعادة هيبة المنتخب الوطني وتحسين المناخ العام لذي يسود البطولة الوطنية، وكذلك الأخذ برأي مختلف الأطراف القادرة على إعطاء وصفة فعالة تسمح بمحاربة مختلف السلبيات والتجاوزات التي تسببت في انحطاط المحيط الكروي من الناحية الفنية والإدارية والأخلاقية، ناهيك عن استماعه لانشغالات المختصين ونداءات القاعدة، وهو الذي عمل لسنوات طويلة في مجال التسيير على صعيد الأندية والمنتخب الوطني، حيث برز بشكل لافت كأحد المسيرين المتميزين في فريق وفاق سطيف مطلع الألفية، وتزامن ذلك مع تتويج نسور الهضاب بعدة ألقاب محلية وقارية وإقليمية، ناهيك عن تواجده في المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم لعهدين متتاليتين، وتوازن ذلك مع التأهل إلى كأس العالم في نسختي 2010 و2014، إضافة إلى تجربته الأخيرة على رأس “الفاف”، حيث عرف كيف يمنح إضافة نوعية مكنته من إحداث عدة تغييرات ايجابية على صعيد البطولة والمنتخب الوطني، وفي مقدمة ذلك رهانه على خدمات المدرب بيتكوفيتش خلفا لجمال بلماضي، وسط إصرار كبير على التواجد في مونديال 2026، وكذلك أداء مسيرة إيجابية في النسخة المقبلة من “الكان”.

ويؤكد الكثير أن قطاع الرياضة في حاجة ماسة إلى وزير يعرف خفاياه وخباياه حتى يقوم بتشريح الوضع في انتظار علاج أهم الأمراض التي يعاني منها، أمراض فنية وأخرى تسييرية وهيكلية، ما يجعل وليد صادي في نظر المتتبعين قادرا على إيجاد الحلول المناسبة، وهو الذي كان في مشرع عميق لتحسين وضعية الكرة الجزائرية منذ انتخابه على رأس الفاف، وفي مقدمة ذلك توفير الإمكانات والظروف التي تحفز المنتخب الوطني على التألق في التحديات المقبلة، وتحسين وضعية البطولة الوطنية من الناحية المالية والتنظيمية، ناهيك عن اتخاذ عدة قرارات ومتابعات قضائية حول حدوث تجاوزات قانونية خلفت ثغرات مالية جرّت عدة مسيرين إلى أروقة العدالة. وهي نفس السياسة التي ينتظر أن يسير عليها وليد صادي لتطهير قطاع الرياضة، والتجند لرد الاعتبار والعمل على معالجة الأمراض التي باتت تغرق فيها الرياضة الجزائرية بشكل عام.

وزراء الشباب والرياضة منذ الاستقلال

عبد العزيز بوتفليقة، عبد الكريم بن محمود، أحمد فاضل، جمال حوحو، عبد النور بقة، كمال بوشامة، شريف رحماني، ليلى عسلاوي، عبد القادر خمري، سيدي علي لبيب، مولدي عيساوي، عزيز درواز، عبد المالك سلال، برشيش، بن بوزيد، علالو، زياري، هيشور، يحي قيدوم، الهاشمي جيار، محمد تهمي، الهادي ولد علي، محمد حطاب، رؤوف سليم برناوي، سيد علي خالدي، نور الدين مرسلي، ثم سليمة سواكري (كاتب دولة مكلف برياضة النخبة)، عبد الرزاق سبقاق، عبد الرحمان حمّاد، وليد صادي.