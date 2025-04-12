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رياضة

صادي وبيتكوفيتش يتعاطفان مع قندوسي

الشروق الرياضي
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صادي وبيتكوفيتش يتعاطفان مع قندوسي
ح.م

أبدى رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد صادي والناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، تعاطفهما مع اللاعب الدولي أحمد قندوسي.

وتعرّض متوسط الميدان قندوسي لِإصابة خطيرة مساء السبت.

وجاء في بيان لِهيئة اللعبة بِدالي إبراهيم: “الاتحاد الجزائري لكرة القدم وعلى رأسه السيد وليد صادي، وكل أطقم المنتخب الوطني بقيادة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، يتمنون الشفاء العاجل للاعبنا الدولي أحمد قندوسي”.

وكان أحمد قندوسي قد أبلى بلاءً حسنا في صفوف “الخضر” أواخر مارس الماضي، بعد أن شارك بديلا ضد بوتسوانا، وخاض كامل أطوار لقاء الموزمبيق.

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