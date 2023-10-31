صادي يتراجع عن تعيين تاسفاوت مناجيرا للخضر

بحسب مصادر لـ"الشروق ":

كشفت مصادر موثوقة لـ”الشروق” أن رئيس الفافوليد صادي كان ينوي عقب انتخابه على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تعيين اللاعب الدولي السابق عبد الحفيظ تاسفاوت كمناجير عام للمنتخب الوطني، وهذا بالنظر إلى المؤهلات الكبيرة التي يمتلكها سواء فيما يخص مستواه التعليمي، أم نجوميته كلاعب سابق محترف في فرنسا وكذا مسيرته الكبيرة مع الخضر، التي لا يختلف عليها اثنان، دون أن ننسى خبرته التي اكتسبها في مجال التسيير وخصوصاعلى مستوى هذا المنصب بما أنه كان مناجيرا عاما للمنتخب في عهد الرئيس السابق للفاف محمد روراوة.

وبحسب مصادرنا دائما،فإن صادي ربط اتصالات رسمية مع تاسفاوت لتولي المهمة مجددا، إلا أنه وبعد التشاور مع بعض المقربين منه، وتحليل الوضع بشكل عام فضل التريث، وصرف النظر عن الاستعانة بخبرة ابن مدينة وهران، ويرجع السبب وراء ذلك لتخوف صادي من أن يحدث هذا التعيين حالة من عدم الاستقرار قبلخوض الخضر نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بساحل العاج.

وأكدت مصادرنا أيضا أن سبب تراجع رئيس الفاف هو وجود نوع من عدم التوافق بين تاسفاوت والناخب الوطني الحالي جمال بلماضي، ما قد يؤثر على هدوء بيت “محاربي الصحراء” الذين يحتاجون لأجواء صافية تماما تحضيرا للاستحقاقات الكروية المقبلة، وجلب تاسفاوت قد يتسبب في بعض المشاكل والصراعات التي يبقى المنتخب في غنى عنها، كما يدرس صادي خيارات أخرى تكون أكثر توافقا مع عقلية وطريقة تسيير بلماضي للمنتخب الوطني، مع أنه مقتنع تماما بأن هداف الخضر السابق هو الخيار الأنسب للعديد من الاعتبارات والأسباب التي ذكرناها سابقا.

ويبقى على رئيس الفاف تعيين مناجير للخضر في أقرب وقت ممكن لدواع تنظيمية وإدارية،بما أن المنصب الحالي شاغر منذ ما يتجاوز عاما كاملا، وآخر من شغله هو أمين العبدي أثناء توليخير الدين زطشي وشرف الدين عمارة رئاسة الاتحادية، ليظل المكان فارغا في عهد الرئيس السابق جهيد زفيزف الذي كان يلعب هذا الدور بالموازاة مع تسييره للفاف،لكن ومن أجل العمل بطريقة احترافية أكبر ومن مبدأ تحديد المهام،فإنه من غير المعقول الاستمرار دون مناجير عام يتولى مهمة التنسيق بين الطاقم الفني للمنتخبومسيري مبنى دالي ابراهيم، والتواصل مع اللاعبين الدوليين بشكل دائم للاطلاع على أوضاعهم والعراقيل التي يواجهونها، وهي المهمة التي يعرف أهميتها وليد صادي جيدا بما أنه سبق له توليها أيضا مع رئيس الاتحادية السابق محمد روراوة ونجح فيها نجاحا كبيرا أهله بعد سنوات، لأن يصبح على رأس أعلى هيئة كرة قدم في الجزائر.