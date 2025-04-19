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رياضة

صادي يجتمع بالحكام هذا الاثنين

عمر سلامي
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صادي يجتمع بالحكام هذا الاثنين
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رئيس "الفاف" وليد صادي

يعقد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، هذا الإثنين، اجتماعا مع حكام النخبة وأعضاء اللجنة الفيدرالية للتحكيم.

وكشفت “الفاف” في بيان لها، أن الاجتماع يتزامن مع الجولات الأخيرة من البطولة، ويهدف إلى توعية الحكام بأهمية هذه المرحلة الحاسمة.

وأكدت الاتحادية تجديد ثقتها في مهنية الحكام ، وحرصهم على نهاية عادلة وهادئة للموسم الكروي.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل الانتقادات الكبيرة، التي طالت حكام النخبة مؤخرا، خاصة في اللقاء المتأخر من البطولة والذي جمع أولمبيك أقبو مع مولودية الجزائر، ولقاءي نصف مهائي كأس الجزائر، بين اتحاد العاصمة واتحاد الحراش، وشباب بلوزداد ومولودية البيض.

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