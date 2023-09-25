صادي يريد “كريستيان كورغوف” في المديرية الفنية الوطنية

موازاة مع رغبة شبيبة القبائل في التعاقد معه

كشفت مصادر إعلامية موثوقة، أن رئيس “الفاف” الجديد، وليد صادي، يرغب في التعاقد مع المدرب الوطني السابق، الفرنسي كريستيان غوركوف، وإعادته من جديد إلى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وتنصيبه على مستوى المديرية الفنية الوطنية.

وبحسب موقع “العربي الجديد”، فإن مصدر مسؤول في الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رفض الكشف عن هويته، أكد أن كريستيان غوركوف أمسى مرشحاً بقوة للعودة مجدّدا إلى الجزائر عبر بوابة الإدارة الفنية لـ”الفاف”، وذلك بطلب من الرئيس الجديد للاتحاد، وليد صادي.

وتأتي رغبة وليد صادي في التعاقد مع التقني الفرنسي، الذي كان حقق نتائج جيّدة مع المنتخب الوطني، وفقا لما أكده بعد انتخابه على رأس “الفاف” الخميس الماضي، وحديثه عن إحداث تغييرات جذرية على جميع المستويات، ومن بينها الإدارة الفنية.

وأضاف ذات المصدر، أن كريستيان غوركوف يعد ضمن أبرز المرشحين لتولي شؤون المديرية الفنية الوطنية، كما أشار إلى العلاقات المميزة التي تربط رئيس “الفاف” الجديد بالتقني الفرنسي، من خلال عملهما معاً في المنتخب الوطني بين أعوام 2014 إلى 2016، وحينها كان صادي مديراً عاماً، وغوركوف مدرباً للخضر.

موازاة مع رغبة رئيس “الفاف” في التعاقد مع غوركوف، أشار نفس المصدر إلى أن هذا الأخير موجود أيضا على أجندة فريق شبيبة القبائل، الذي يرغب هو الآخر في التعاقد مع مدرب كبير بعد البداية السيئة التي سجلها الفريق في البطولة، بفوزه في أول جولة أمام نجم مقرة، ثم تعادل ضد نادي بارادو في الجولة الثانية.

في نفس السياق، ذكر موقع “العربي” معلومات من داخل إدارة فريق شبيبة القبائل تشير إلى أن المدير العام للفريق، إبراهيم زافور، دخل في مفاوضات مع المدرب الفرنسي، كريستيان غوركوف من أجل تولي العارضة الفنية لـ”الكناري”.

وتضيف المعلومات نفسها، أن كريستيان غوركوف لا يُمانع في خوض هذه التجربة، حتى أنه طلب من وكيل أعماله تسريع المفاوضات لاستلام المهام، وهو الذي يوجد دون فريق منذ أن ترك تدريب نادي نانت الفرنسي عام 2020.