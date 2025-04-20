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رياضة

صادي يستدعي رؤساء الأندية لاجتماع طارئ

عمر سلامي
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صادي يستدعي رؤساء الأندية لاجتماع طارئ
وليد صادي

استدعى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، رؤساء الأندية لاجتماع طارئ، هذا الثلاثاء.

وحسب بيان لـ”الفاف”، فإن الاجتماع يأتي في ظل تصاعد ظاهرة العنف في الملاعب، وتزايد خطابات التحريض والكراهية.

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