صادي يستدعي رؤساء الأندية لاجتماع طارئ
استدعى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، رؤساء الأندية لاجتماع طارئ، هذا الثلاثاء.
وحسب بيان لـ”الفاف”، فإن الاجتماع يأتي في ظل تصاعد ظاهرة العنف في الملاعب، وتزايد خطابات التحريض والكراهية.
استدعى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، رؤساء الأندية لاجتماع طارئ، هذا الثلاثاء.
وحسب بيان لـ”الفاف”، فإن الاجتماع يأتي في ظل تصاعد ظاهرة العنف في الملاعب، وتزايد خطابات التحريض والكراهية.
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